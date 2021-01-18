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18 января -5°C
Жизнь

«Настрадавшемуся» от морозов Алтаю обещают недельное потепление

На сибирские регионы надвигается волна тепла. В течении недели температура будет выше нормы, утверждает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Зима, снег, девушка.
Зима, снег, девушка.
СС0

«Жители юга Западной Сибири настрадались от продолжительного периода очень холодной погоды. Я говорю о Томской, Омской, Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае. Но в течение всей недели температура в этих регионах будет выше нормы на 8−12 градусов. Касается это также юга Красноярского края и Хакасии», — сообщил специалист в беседе с ТАСС.

Дневная температура в этих регионах будет составлять всего −7… −4 градуса.

Ранее altapress.ru писал, что 19 января в крае установятся весьма комфортные температуры, нетипичные для празднования Крещения в наших широтах.

«Как таковых морозов не будет, а до этого в регионе ожидается сильная оттепель, которая обусловлена южным циклоном из районов Каспийского моря», — объясняла начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых.

18 января в Алтайском крае температура составит −5…−10 градусов, в предгорьях будет до +3.

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