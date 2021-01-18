«Настрадавшемуся» от морозов Алтаю обещают недельное потепление

На сибирские регионы надвигается волна тепла. В течении недели температура будет выше нормы, утверждает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Жители юга Западной Сибири настрадались от продолжительного периода очень холодной погоды. Я говорю о Томской, Омской, Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае. Но в течение всей недели температура в этих регионах будет выше нормы на 8−12 градусов. Касается это также юга Красноярского края и Хакасии», — сообщил специалист в беседе с ТАСС.

Дневная температура в этих регионах будет составлять всего −7… −4 градуса.

Ранее altapress.ru писал, что 19 января в крае установятся весьма комфортные температуры, нетипичные для празднования Крещения в наших широтах.

«Как таковых морозов не будет, а до этого в регионе ожидается сильная оттепель, которая обусловлена южным циклоном из районов Каспийского моря», — объясняла начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых.

18 января в Алтайском крае температура составит −5…−10 градусов, в предгорьях будет до +3.