«Наступает прибыльная неделя». Астрологический прогноз с 30 ноября по 6 декабря

Altapress.ru представляет гороскоп на неделю с 30 ноября по 6 декабря. Кому отдыхать, кому вспоминать про родителей, а кому — про детей, мы разбирались с Андреем Асабаевым , барнаульским астропсихологом с двадцатилетним стажем.

Овен

На этой неделе Овнам даем совет больше общаться. Не стесняйтесь говорить о своих чувствах и переживаниях. Разговором можно внести ясность в отношения. Но, пожалуйста, не забывайте и о чувствах других людей.

Телец

Вы будете чувствовать внутреннюю уверенность и самодостаточность. Нужно всего лишь начать себя хвалить. Однако следите, чтобы ваша независимость не превратилась в гордыню. Хорошее время для медитации и самоисследования.

Близнецы

Близнецы могут поддаться иллюзии или чужому мнению. По ночам, во сне, вам будут приходить точные и ясные подсказки, как поступать наяву. Обращайте внимание на знаки вокруг вас.

Рак

Наступает очень прибыльная неделя. Не пренебрегайте возможностью подзаработать — а возможностей будет много, вам сказочно везет. Благоприятный период для планирования, причем на любой срок.

Дружба. Друзья. unsplash.com

Лев

У Львов — прорыв в работе. Старайтесь проявить себя только с лучшей стороны, будьте активны. Не нужно стесняться предлагать новые проекты и идеи. Любая ваша инициатива принесет плоды. Но старайтесь не забывать, что вы делаете общее дело, прислушивайтесь к другим.

Дева

Девам будет полезно вспомнить, что у них есть родители. Отец особенно будет нуждаться в вашей поддержке. Если его нет в живых, просто вспомните его добрым словом. Если кто-то нуждается в вас — помогите.

Весы

Вам стоит позаботиться о своем здоровье. Если чувствуете усталость или напряжение — обязательно отдохните, избегайте лишних нагрузок. Если чувствуете недомогание — оставайтесь дома и лечитесь. Если кажется, что поправились, — поберегите себя хотя бы неделю. Не геройствуйте и наденьте шапку.

Скорпион

Скорпионы должны обратить повышенное внимание на своих партнеров. Ваш любимый человек очень нуждается в заботе и внимании. Создайте романтическую атмосферу: посмотрите вместе кино или сходите в кафе. Вам нужна перезагрузка.

Любовь СС0

Стрелец

Стрельцам стоит посмотреть вокруг себя, возможно, кто-то из близких или коллег нуждается в вашей поддержке и внимании. Эта неделя — лучшее время для того, чтобы давать в долг или начинать судебное разбирательство.

Козерог

На время оставьте свою любимую работу и выполните родительские обязанности. Тем более что делать особенно ничего не нужно: просто услышьте своих детей — они нуждаются в добром совете.

Водолей

Пора почистить свою жизнь — избавиться от всего, что приносит дискомфорт. Можно начать с генеральной уборки дома. А там, глядишь, и до перестройки планов дойдет.

Рыбы

У Рыб откуда ни возьмись появятся уверенность, твердость и целеустремленность. Теперь вы не рыба-капля — вы щука! Воспользуйтесь этим: вгрызитесь зубами в дела и не бросайте. А как закончите с ними, займитесь покупкой или продажей недвижимости — на этой неделе сделки пройдут удачно.