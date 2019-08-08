«Нацелено на школьников»: дизайнер Артемий Лебедев объяснил свое заявление о побеге из России

Также Лебедев выразил сожаление, что заявление о побеге из России не осталось без внимания СМИ, уточняет РИА Новости.
Ранее стало известно, что дизайнер Артемий Лебедев срочно покинул Россию из-за реакции российских властей на несогласованные акции протестов «За свободные выборы». На своем YouTube-канале он заявил, что это было сложное решение, но ситуация в стране слишком серьезная и он решил выехать в Европу.
Лебедев не исключил, что в будущем не сможет вернуться в Россию. «То, что происходит сейчас, не может оставить никого равнодушным и спокойным», — заявил дизайнер.
Студия Артемия Лебедева была основана в 1995 г. в Москве. В ее портфолио почти 4000 проектов, в том числе схемы московского метро, сайты КФС, «Билайна» и Альфа-банка, дизайн территории металлургического комбината «Северстали» и магазина «Вкусвилл».