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Жизнь

«Нацелено на школьников»: дизайнер Артемий Лебедев объяснил свое заявление о побеге из России

Дизайнер Артемий Лебедев в telegram-канале прокомментировал ролик, где он рассказывает о причинах отъезда из России. По его словам, видео нацелено «на школьников», а его содержание представляет собой «бессмысленный либеральный бред», сообщает mk.ru.

Артемий Лебедев.
Артемий Лебедев.
youtube.com

Также Лебедев выразил сожаление, что заявление о побеге из России не осталось без внимания СМИ, уточняет РИА Новости.

Ранее стало известно, что дизайнер Артемий Лебедев срочно покинул Россию из-за реакции российских властей на несогласованные акции протестов «За свободные выборы». На своем YouTube-канале он заявил, что это было сложное решение, но ситуация в стране слишком серьезная и он решил выехать в Европу.

Лебедев не исключил, что в будущем не сможет вернуться в Россию. «То, что происходит сейчас, не может оставить никого равнодушным и спокойным», — заявил дизайнер.

Студия Артемия Лебедева была основана в 1995 г. в Москве. В ее портфолио почти 4000 проектов, в том числе схемы московского метро, сайты КФС, «Билайна» и Альфа-банка, дизайн территории металлургического комбината «Северстали» и магазина «Вкусвилл».

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