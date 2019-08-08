«Нацелено на школьников»: дизайнер Артемий Лебедев объяснил свое заявление о побеге из России

Дизайнер Артемий Лебедев в telegram-канале прокомментировал ролик, где он рассказывает о причинах отъезда из России. По его словам, видео нацелено «на школьников», а его содержание представляет собой «бессмысленный либеральный бред», сообщает mk.ru.

Также Лебедев выразил сожаление, что заявление о побеге из России не осталось без внимания СМИ, уточняет РИА Новости.

Ранее стало известно, что дизайнер Артемий Лебедев срочно покинул Россию из-за реакции российских властей на несогласованные акции протестов «За свободные выборы». На своем YouTube-канале он заявил, что это было сложное решение, но ситуация в стране слишком серьезная и он решил выехать в Европу.

Лебедев не исключил, что в будущем не сможет вернуться в Россию. «То, что происходит сейчас, не может оставить никого равнодушным и спокойным», — заявил дизайнер.