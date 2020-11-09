Навальный и Чичваркин приехали отдыхать на «Алтай»

Оппозиционер Алексей Навальный и бизнесмен Евгений Чичваркин опубликовали фото с отдыха, указав, что они якобы на Алтае. Фотографии появились в Instagram.

Навальный выложил фото с геотегом Алтай, а Чичваркин написал, что встретился с Алексеем Навальным «в его тайной резиденции в Горном Алтае и обсудили радикальные экономические, социальные и политические реформы, которые приведут Россию к свободе и процветанию».

Многие подписчики не верят, что Навальный с Чичваркиным могут быть в России, а фото, предположительно, сделали в Швейцарии или Германии.

В качестве доказательства указывают на немецкое слово, выбитое на скамейке, попавшей на фото.

«Вас там ФСБ по всему Алтаю не ищут?» — интересуются подписчики.

Ранее Навальный публиковал фото с отметкой «Государственная резиденция „Ново-Огарёво“», но был он очевидно не там.

19 октября телеканал CBS показал, как Навальный и его жена Юлия гуляют около Бранденбургских ворот в Берлине в сопровождении корреспондента и трех мужчин в штатском, за ними следуют еще девять человек в полицейской форме.