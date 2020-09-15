Навальный собирается вернуться в Россию

«Он не собирается отправляться в ссылку в Германию. Он хочет вернуться домой в Россию и продолжить свое дело», — приводит газета слова источника в службе безопасности. По его словам, Навальный полностью осознает свое состояние. Также он в курсе, что произошло с ним, и где он находится.
Навальный в разговоре с прокурором заявил об отказе сотрудничать с Россией, которая предлагала Германии провести совместное расследование случившегося.
Начальный находился в состоянии искусственной комы 19 дней. Как установила лаборатория бундесвера, он был отравлен нерве-паралитическим ядом «Новичок» нового типа. 14 сентября к таким же выводам пришли эксперты из Франции и Швеции.
Навальному стало плохо на борту самолета по пути из Томска в Москву 20 августа. Лайнер экстренно приземлился в Омске, где Навального госпитализировали. 22 августа по желанию родственников его доставили для лечения в клинику «Шарите» в Берлине.