21 марта
﻿
Жизнь

Навруз — 2024. Как отмечают свой «новый год» восточные народы

Навруз отмечают 21 марта восточные народы по всему миру. Само слово «Навруз» переводится с персидского как «новый день» или «новый год» — символ начала весны и обновление природы. Altapress.ru расскажет об истории и традициях этого праздника.

Навруз в АлтГУ.
Навруз в АлтГУ.
Анна Зайкова

История праздника

Навруз берет свое начало в Древней Персии. Праздник связан с распространением зороастризма — древнейшей мировой религии. Он приобрел особую важность в период правления Ахеменидской династии в IV–V веке до нашей эры.

Навруз — важный праздник для многих народов Востока. Каждая нация вносит свои собственные традиции и особенности в празднование, но главными идеями торжества остаются связь с природой, продолжение жизненного цикла и обновление.

Со временем празднование Навруза стало не только национальным, но и культурным событием. В наши дни Навруз отмечают миллионы людей, отражая глубокую ценность и уважение к культурному наследию и единству народов.

Традиции Навруза

Традиции празднования Навруза различаются в зависимости от региона, но некоторые элементы встречаются повсеместно.

К празднику готовятся заранее — убираются в доме и раздают долги, чтобы встретить весну с чистым жилищем и без отягощающих обязательств.

На праздничный стол принято подавать традиционные блюда и сладости. Одним из самых известных угощений считается саману — сладкое блюдо из проса, которое символизирует богатство и изобилие. По традиции на столе должно быть семь продуктов, названия которых начинаются с буквы С персидского алфавита.

На Навруз также, как и на православную Пасху принято красить яйца и ставить их на стол. Скорлупу часто делают зеленой — по цвету обновляющейся природы.

Навруз — это время, когда родственники и друзья приезжают друг к другу, чтобы обменяться поздравлениями и вместе сесть за праздничный стол.

Весну привечают с помощью традиционных для атрибутов: ставят свечи на стол, поскольку огонь считается силой, оберегающей людей от злых духов. Еще один символ Навруза — проросшие ростки пшеницы, перевязанные красной лентой. Такими букетиками украшают дома и праздничные столы.

Поздравления с Наврузом

С Наврузом принято поздравлять всех, кого встречают в день торжества. Можно сказать «Навруз муборак!», что будет означать «С новым годом!», или просто пожелать счастливого праздника.

В этот день можно дарить и разнообразные подарки: цветы, сладости и украшения.

Поздравления с Наврузом в прозе, стихах и смс можно посмотреть здесь.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость