Навруз — 2024. Как отмечают свой «новый год» восточные народы

История праздника
Навруз берет свое начало в Древней Персии. Праздник связан с распространением зороастризма — древнейшей мировой религии. Он приобрел особую важность в период правления Ахеменидской династии в IV–V веке до нашей эры.
Навруз — важный праздник для многих народов Востока. Каждая нация вносит свои собственные традиции и особенности в празднование, но главными идеями торжества остаются связь с природой, продолжение жизненного цикла и обновление.
Со временем празднование Навруза стало не только национальным, но и культурным событием. В наши дни Навруз отмечают миллионы людей, отражая глубокую ценность и уважение к культурному наследию и единству народов.
Традиции Навруза
Традиции празднования Навруза различаются в зависимости от региона, но некоторые элементы встречаются повсеместно.
К празднику готовятся заранее — убираются в доме и раздают долги, чтобы встретить весну с чистым жилищем и без отягощающих обязательств.
На праздничный стол принято подавать традиционные блюда и сладости. Одним из самых известных угощений считается саману — сладкое блюдо из проса, которое символизирует богатство и изобилие. По традиции на столе должно быть семь продуктов, названия которых начинаются с буквы С персидского алфавита.
На Навруз также, как и на православную Пасху принято красить яйца и ставить их на стол. Скорлупу часто делают зеленой — по цвету обновляющейся природы.
Навруз — это время, когда родственники и друзья приезжают друг к другу, чтобы обменяться поздравлениями и вместе сесть за праздничный стол.
Весну привечают с помощью традиционных для атрибутов: ставят свечи на стол, поскольку огонь считается силой, оберегающей людей от злых духов. Еще один символ Навруза — проросшие ростки пшеницы, перевязанные красной лентой. Такими букетиками украшают дома и праздничные столы.
Поздравления с Наврузом
С Наврузом принято поздравлять всех, кого встречают в день торжества. Можно сказать «Навруз муборак!», что будет означать «С новым годом!», или просто пожелать счастливого праздника.
В этот день можно дарить и разнообразные подарки: цветы, сладости и украшения.
Поздравления с Наврузом в прозе, стихах и смс можно посмотреть здесь.
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