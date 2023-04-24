Навстречу весне. Где обязательно стоит погулять в Барнауле

Теплая погода начинает возвращаться в Алтайский край. Люди освобождаются от теплых пуховиков и выходят из домов навстречу весне. Altapress.ru рассказывает, какие места в Барнауле идеально подойдут для прогулок.

Центральный парк

В парке Центрального района часто устраивают ярмарки барнаульских мастеров с уникальными товарами ручной работы. Здесь можно поесть сладкой ваты и прокатиться на аттракционах в теплое время года.

А также можно прогуляться по мощеным дорожкам и посидеть в тени деревьев.

В апреле 2023 году парк временно закрыт на ремонт. Будут выполнены работы по благоустройству территории парка в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Барнаула» на 2018−2024 годы, сообщает пресс-служба парка.

«Мы встретимся с Вами на наших праздничных, игровых и развлекательных программах, которые мы организуем на различных площадках Центрального района города Барнаула», — обещают сотрудники «Центрального».

Парк Центрального района Барнаула. vk.com/centropark22

Нагорный парк

Нагорный парк — визитная карточка Барнаула. Отсюда город виден, как на ладони. Здесь можно посмотреть на древние захоронения исторических личностей и зайти в храм Иоанна Предтечи.

Дети обожают кататься по парку на роликах, самокатах и велосипедах.

Нагорный парк. Фото предоставлено ООО «ЖБИ Сибири»

Набережная

Ниже Нагорного парка расположена набережная реки Оби. В теплое время года здесь торгуют сувенирами, сдают в прокат электросамокаты и велосипеды, а по вечерам раздается живая музыка.

Мало-Тобольская

Пешеходная зона на улице Мало-Тобольской идеально подойдет для тех, кто любит посиделки в кафе. Здесь каждый может найти угощение на любой вкус.

На Мало-Тобольской можно попробовать пышные чебуреки, авторские гамбургеры, вьетнамскую и корейскую кухни.

Сердце улицы — рынок «Центральный. Здесь работают многочисленные заведения с монокухнями и уличными верандами.

В праздничные дни здесь устраивают ярмарки и концерты, а также проводят мото-шоу и выставки собак.

Праздничное мероприятие на улице Мало-Тобольской. Фото: Дмитрий Лямзин

Старый город

Откройте Барнаул с новой стороны и прогуляйтесь по его историческим улочкам. В этих местах сохранились старинные дома и здания XVIII-XIX века. А также расположены различные музеи города.

Улица Льва Толстого (улица Тобольская);

Проспект Ленина (Московский проспект);

Улица Никитина (ул. Бийская);

Улица Короленко (ул. Томская);

Улица Гоголя (ул. Кузнецкая);

Улица Ползунова (Петропавловская линия);

Проспект Социалистический (Соборный переулок)

Старый город. Недвижимость. Юрий Сушков

Парк Изумрудный

Парк культуры и отдыха Октябрьского района. Он порадует большим изумрудным прудом, который в апреле наконец заполнили водой.

О том, почему вода имеет такой необычный оттенок, altapress.ru рассказал в своем материале.

А также здесь регулярно проходят различные акции: субботники, общественные тренировки и праздничные концерты.

Что происходит в барнаульском парке «Изумрудный». Анна Зайкова

Зоопарк «Лесная сказка»

Зоопарк «Лесная сказка» не оставит никого равнодушным. Здесь можно увидеть толстеньких манулов, гималайских медведей и их маленьких медвежат, лис, тигров, ягуаров и целое стадо маленьких козлят.

В 2023 году барнаульский зоопарк значительно пополнился. В его стенах родились ягнята муфлонов, сурикаты, волчата, котята львов, тигров и ягуаров.

Питомцы Барнаульского зоопарка «Лесная сказка». Апрель 2022 года. Анна Зайкова. Питомцы Барнаульского зоопарка «Лесная сказка». Апрель 2022 года. Анна Зайкова. Питомцы Барнаульского зоопарка «Лесная сказка». Апрель 2022 года. Анна Зайкова. Питомцы Барнаульского зоопарка «Лесная сказка». Апрель 2022 года. Анна Зайкова.

Парк «Арлекино»

Парк «Арлекино» подойдет для семейного отдыха. Барнаульцам предлагают прокатиться на аттракционах и посидеть в семейных кафе.

Кроме того здесь находится водный театр нерп. Круглый год они выступают перед зрителями.

«Посетители могут увидеть этих величественных существ вблизи, когда они выполняют свои невероятные трюки. Это прекрасная возможность стать ближе к природе и увидеть одного из самых невероятных обитателей животного мира России!» — сообщает пресс-служба парка.

Парк «Арлекино» Представлено altapress.ru

Блошиный рынок

На улице Взлетная, 2к работает блошиный рынок, на котором можно найти настоящие сокровища. Коллекционеры смогут пополнить свои ряды марок и редких монет, а охотники за стариной — отыскать раритет.