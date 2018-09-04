Найден способ продлить жизни

Одна группа генетически модифицированных мышей имела доступ к еде круглосуточно, другая — только в течение 10-часового промежутка. Грызуны в первой группе стали страдать от ожирения, диабета и жировой болезни печени. Остальные животные потребляли столько же калорий и, несмотря на отсутствие ритмов, связанных с пищеварением, оставались здоровыми и не набрали веса.
Надо распланировать прием пищи. Это позволяет организму соблюсти баланс между временем, затрачиваемым на переваривание, и временем, необходимым для поддержания функций метаболизма. Нарушение биоритмов из-за смены работы, часовых поясов или генетических дефектов приводит к возникновению болезней, пишет «Росбалт».
С возрастом работа биологических часов начинает ухудшаться, что способствует развитию старческих заболеваний, включая рак и деменцию. Однако исследователи считают, что ограничение приема пищи 10-часовым «окном» поможет сохранить здоровье.