Найден способ продлить жизни

Американские ученые выяснили, что если принимать всю пищу в течение 10 часов, то можно компенсировать расстройства метаболизма, связанные с нарушением суточного цикла. Изменение образа жизни может помочь предотвратить возрастные заболевания и, соответственно — продлить жизнь.