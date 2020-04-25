Найти и уничтожить: в Барнауле продолжают обработку улиц хлоркой

В Барнауле будут продолжены ночные работы по хлористой дезинфекции основных улиц, об этом сообщает официальный сайт города.

В мэрии напомнили, что плановая дезинфекция против распространения коронавируса проводится по рекомендации Роспотребнадзора.

При этом власти стараются, не навредить здоровью барнаульцев и поэтому рекомендуют им не выходить на улицу в период обработки, а также убрать автомобили с проезжей части.

По данным на 24 апреля, в Барнауле обработаны 98 улиц, всего в плане работ — 171 улица с тротуарами.

24 и 25 апреля будут проведены дезинфекционные работы на улицах: Жасминная, Просторная, 280-летия Барнаула, 65 лет Победы, Семенова, Бабуркина, Сельскохозяйственная, Автотранспортная, Заринская, 42 Краснознаменной Бригады, Транзитная, Трактовая, Дальняя, Новосибирская, Мамонтова.

Также будут обработаны межквартальные проезды на улице Малахова и Павловском тракте.

В мэрии также сообщили, что перед выходными были обработаны улицы: Власихинская, Советской Армии, Союза Республик, Крупской, Мерзликина, Челюскинцев, Чеглецова, Аносова, Балтийская, Взлетная, Ускова, Лазурная, Шумакова, Георгиева, 50 лет СССР, Сухэ-Батора, Островского, Новгородская, Энтузиастов, Хлеборобная, Матросова, Меланжевая, Бехтерева, Полярная, 80-й Гвардейской Дивизии, Червонная, Телефонная, Солнцева, проспект Коммунаров.

Напомним, что дороги обрабатываются средствами: «ДезХлор», «ДПАлтай», «ДезХлорантин».