Назвали дату выхода PlayStation 6

Стало известно, что новое поколение PlayStation выйдет не раньше 2027 года, сообщает " Лента.ру ".

Президент корпорации Хироки Тотоки заявил, что PS5 уже находится во второй половине жизненного цикла. Журналисты предсказали, что новая консоль выйдет не раньше 2027 года.

Из-за пандемии коронавируса и проблем на производстве долгое время был дефицит консоли. Поэтому Sony не спешит с релизом нового устройства.

Ранее стало известно, когда выйдет самая ожидаемая видеоигра GTA 6. Точной даты выхода не объявляли, сейчас пользователи строят догадки сами: кто-то ждет релиз в марте 2025 года, некоторые рассчитывают уже на осень 2024 года

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