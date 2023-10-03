Назвали самые популярные курорты для зимнего отдыха в России

По данным одного из национальных туроператоров, самым востребованным курортом стали Минводы: 47% туристов выбирают для отдыха Кисловодск, Пятигорск и Ессентуки.
Четверть отдыхающих проводят зимний отпуск в Краснодарском крае.
3% туристов предпочитают Подмосковье, в особенности отели со СПА-комплексами и подогреваемыми бассейнами.
Также интерес проявляют к термальным курортам Тюменской области — их выбрали 2% отдыхающих.
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