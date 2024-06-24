Назван объем расходов на индексацию пенсий работающим пенсионерам

Депутат Госдумы Андрей Исаев на заседании комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов заявил, что индексация пенсий работающим пенсионерам потребует значительных затрат, размер которых будет зависеть от уровня инфляции. Об этом сообщает « Интерфакс ».

В качестве предварительной оценки он назвал суммы в размере 96,5 млрд рублей в 2025 году, 177 млрд — в 2026-м и 260 млрд — в 2027-м. Комитет уже одобрил в первом чтении законопроект, предложенный президентом Владимиром Путиным.

Индексацию пенсий работающих пенсионеров отменили в 2016 году. На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) президент отметил, что восстановление индексации будет справедливым решением.

Законопроект не предполагает компенсации за то, что повышение пенсий работающим пенсионерам было приостановлено. Это значит, что увеличение выплат начнется с той же суммы, которая выплачивалась в 2016 году.

Однако после того как пенсионер прекратит трудовую деятельность, он будет получать пенсию с учетом всех индексаций, которые были проведены за это время.

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, сейчас в России 7,8 миллиона работающих пенсионеров. Если опираться на цифры, названные Исаевым, то в среднем с февраля следующего года работающий пенсионер будет получать на 1230 рублей больше каждый месяц.

Ранее стал известен размер пенсии, которую россияне считают достойной.

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