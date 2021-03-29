Назван самый востребованный возраст для ключевых работников в России

Долякова отметила, что самые востребованные работники в России — это представители поколений X и Y.

«Поколения X и Y — это люди, которые могут принимать решения и готовы принимать решения. Поколение Z — это диджитальное и инфантильное поколение. Молодые люди не готовы брать на себя ответственность», — пояснила она.

Эксперт указала, чем выгодны представители поколений X и Y- способностью принимать самостоятельные решения и готовностью брать на себя ответственность.

Поэтому работодатели предлагают ключевые должности в компаниях и учреждениях самого разного профиля людям в возрасте старше 30 и старше 40 лет.

Сотрудники моложе 25 лет — поколение Z — не склонны принимать ответственные решения. По этой причине, а не только из-за отсутствия опыта, у них меньше шансов занять топовую позицию.

Ранее в мэрии Барнаула развернулась серьезная дискуссия на тему трудоустройства молодежи.