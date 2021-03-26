В мэрии Барнаула развернулась серьезная дискуссия на тему трудоустройства молодежи

В администрации Барнаула прошло заседание, на котором обсудили вопросы социально-трудовых отношений и заострили внимание на занятости молодежи, сообщает мэрия.

Острые вопросы разбирали на заседании трехсторонней комиссии, которое провела замглавы города по экономической политике Мария Кулагина.

«В ходе обсуждения вопросов в сфере труда и занятости населения развернулась серьезная дискуссия», — отметили в мэрии.

Председатель комитета по делам молодежи Владимир Гудков рассказал о проводимой работе, направленной на содействие трудоустройству выпускников организаций высшего и профессионального образования.

Так, по итогам 2020 года процент трудоустроенных выпускников составил 88,7% - это в целом соответствует ежегодному уровню, если сравнивать с тремя предшествующими годами.

Молодежь. trinixy.ru

При этом выступающие отметили, что кадровая проблема в городе все-таки существует. Для ее решения, по их мнению, необходимо выстраивать взаимоотношения с вузами и сузами, активно вовлекая молодежь через механизмы практики, конкурсов и экскурсий.

«Захват в профессию необходимо начинать со школьной скамьи. Нужно активно использовать социальные сети, как способ показать и рассказать молодежи о своих предприятиях. При трудоустройстве важно с самого начала показать карьерные перспективы сотрудникам. Необходимо создавать качественные условия труда, причем не только с точки зрения соответствия нормативным требованиям, но и с точки зрения комфорта и удобства», — отметили эксперты главные направления.

Кулагина напомнила, что сегодня в городе есть большое количество форм поддержки — от субсидирования затрат на трудоустройство до возможности применения механизма целевого обучения, как способа привлечения молодежи на предприятия.

Молодежь. Фестиваль красок. СС0

На заседании подчеркнули, что власти Барнаула готовы оказывать всестороннюю организационную и информационную поддержку всем предприятиям и при необходимости буквально «за руку» сопровождать в решении проблем.

«Данная работа организована комитетом по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда», — пояснили, куда можно «протянуть руку».

И, тем не менее, как отметила Кулагина, меры поддержки — это скорее экстренный способ решения текущих кадровых проблем. Полностью справиться с этим можно только через серьезные и фундаментальные изменения производственного процесса.

В качестве приоритета обозначили переход к наукоемким и интеллектуальным продуктам с высокой добавленной стоимостью. Поскольку низкая маржинальность, характерная для многих предприятий города, не позволяет обеспечить молодежи конкурентную зарплату.