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26 марта
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Экономика

В мэрии Барнаула развернулась серьезная дискуссия на тему трудоустройства молодежи

В администрации Барнаула прошло заседание, на котором обсудили вопросы социально-трудовых отношений и заострили внимание на занятости молодежи, сообщает мэрия.

Томенко и молодежь
Томенко и молодежь
пресс-служба правительства Алтайского края

Острые вопросы разбирали на заседании трехсторонней комиссии, которое провела замглавы города по экономической политике Мария Кулагина.

«В ходе обсуждения вопросов в сфере труда и занятости населения развернулась серьезная дискуссия», — отметили в мэрии.

Председатель комитета по делам молодежи Владимир Гудков рассказал о проводимой работе, направленной на содействие трудоустройству выпускников организаций высшего и профессионального образования.

Так, по итогам 2020 года процент трудоустроенных выпускников составил 88,7% - это в целом соответствует ежегодному уровню, если сравнивать с тремя предшествующими годами.

Молодежь.
Молодежь.
trinixy.ru

При этом выступающие отметили, что кадровая проблема в городе все-таки существует. Для ее решения, по их мнению, необходимо выстраивать взаимоотношения с вузами и сузами, активно вовлекая молодежь через механизмы практики, конкурсов и экскурсий.

«Захват в профессию необходимо начинать со школьной скамьи. Нужно активно использовать социальные сети, как способ показать и рассказать молодежи о своих предприятиях. При трудоустройстве важно с самого начала показать карьерные перспективы сотрудникам. Необходимо создавать качественные условия труда, причем не только с точки зрения соответствия нормативным требованиям, но и с точки зрения комфорта и удобства», — отметили эксперты главные направления.

Кулагина напомнила, что сегодня в городе есть большое количество форм поддержки — от субсидирования затрат на трудоустройство до возможности применения механизма целевого обучения, как способа привлечения молодежи на предприятия.

Молодежь. Фестиваль красок.
Молодежь. Фестиваль красок.
СС0

На заседании подчеркнули, что власти Барнаула готовы оказывать всестороннюю организационную и информационную поддержку всем предприятиям и при необходимости буквально «за руку» сопровождать в решении проблем.

«Данная работа организована комитетом по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда», — пояснили, куда можно «протянуть руку».

И, тем не менее, как отметила Кулагина, меры поддержки — это скорее экстренный способ решения текущих кадровых проблем. Полностью справиться с этим можно только через серьезные и фундаментальные изменения производственного процесса.

В качестве приоритета обозначили переход к наукоемким и интеллектуальным продуктам с высокой добавленной стоимостью. Поскольку низкая маржинальность, характерная для многих предприятий города, не позволяет обеспечить молодежи конкурентную зарплату.

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