В жару не следует подвергать слизистую оболочку холодовому воздействию. Когда человек ест мороженое в таких условиях, он подвергает себя риску резкого перепада температур, который может вызвать спазм сосудов.
Созыкин также отметил, что при переохлаждении организма активность миндалин увеличивается, они увеличиваются в размерах, вызывая болезненные ощущения у человека.
Ранее сообщалось, что снизить уровень сахара и холестерина в крови может один популярный продукт.
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