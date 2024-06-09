Употребление мороженого в жаркую погоду может привести к негативным последствиям для здоровья, включая риск развития ангины, сообщил доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний факультета естественных наук Государственного университета просвещения Александр Созыкин, пишет газета «Известия».

В жару не следует подвергать слизистую оболочку холодовому воздействию. Когда человек ест мороженое в таких условиях, он подвергает себя риску резкого перепада температур, который может вызвать спазм сосудов.

Созыкин также отметил, что при переохлаждении организма активность миндалин увеличивается, они увеличиваются в размерах, вызывая болезненные ощущения у человека.

Ранее сообщалось, что снизить уровень сахара и холестерина в крови может один популярный продукт.

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