Названа самая важная особенность iPhone 15

По анализу выяснилось, что за месяц до выхода и спустя неделю после в интернете появилось около 150 тыс. статей про новый разъем.

Сравнить можно с Dynamic Island, который появился на прошлых моделях iPhone 14 Pro и 14 Pro Max. Тогда не было такой шумихи и вышло всего 7,2 тыс. статей.

Исследователи подчеркивают, что внедрение USB-C было главной фишкой нового смартфона и компания наконец-то это поняла.

Ранее altapress.ru делал разбор: стал легче на один грамм, выйдет ли Ultra версия и сколько камер на этот раз.