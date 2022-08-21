Названа самая высокооплачиваемая вакансия для вахтовиков

315 тыс. рублей готовы платить инженеру-энергетику на вахтовой работе в Мурманске. Это одна из самых высокооплачиваемых профессий для работы вахтовым методом, пишет ТАСС.

«Соискателям на вахтовые позиции доступны высокооплачиваемые вакансии, например, на вахту в Мурманск требуется инженер-энергетик. Специалист будет руководить организацией и планированием работы энергетического участка, заниматься разработкой графиков ремонта энергетического оборудования и энергосетей. Работодатель обещает доход до 315 тыс. рублей, бесплатное проживание, а также компенсацию проезда до места сбора и прохождения медкомиссии», — говорится в сообщении портала «Работа.ру».

Много заработать может и водитель на служебном грузовом автомобиле для перевозки грузов по Магаданской области — работнику обещают от 130 тыс. до 250 тыс. рублей.

До 220 тыс. рублей может получать мастер по ремонту скважин в Усинске, до 190 тыс. рублей — сварщик на полуавтомате в Тюменской области, 150 тыс. рублей — начальник строительного участка в Красноярске и водитель лесовоза в Нижегородской области.

Самые популярные профессии для работы вахтовым методом среди соискателей — охранник, водитель, комплектовщик, разнорабочий и укладчик.

Работодатели чаще всего на вахтовые позиции ищут комплектовщиков, укладчиков, разнорабочих, фасовщиков, водителей самосвала, токарей, лицензированных охранников, машинистов экскаваторов, бульдозеров и автокранов.

Ранее стало известно, что на Мальдивах есть вакансия мечты — работа продавцов в книжном магазине на сказочном курорте Soneva Fushi.