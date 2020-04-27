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28 апреля
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Жизнь

Названы части планеты, не охваченные пандемией

Не вся планета охвачена коронавирусом сообщает The Daily Mail. Есть страны и территории, сопротивляющиеся Covid-19.

Остров в тумане.
Остров в тумане.
СС0

Речь идет об удаленных и изолированных островах. Например, о райских атоллах в Тихом океане, которые в то же время принимают предосторожности.

При попадании вируса на такие территории болезнь может моментально охватить все население, пишет bfm.ru.

В то же время, считает издание, не следует слишком доверять сообщениям из Северной Кореи и некоторым азиатским странам бывшего СССР. Объявленное ими отсутствие болезни является скорее всего политикой.

Ранее в Туркменистане запретили носить маски и наложили табу на слово «коронавирус». Работа по предотвращению проникновения вируса проводится, но не освещается официальными СМИ, полуофициальные пишут о COVID как о части зарубежной повестки.

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