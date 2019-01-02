Названы 10 лучших сериалов 2018 года по версии IMDb

Второе и третье место заняли сериалы «Черное зеркало» и «Мир Дикого Запада».
Кроме того, на ведущие места рейтинга попали «Рассказ служанки» и «Анатомия страсти».
В первую десятку вошли «Призраки дома на холме», «Американская история ужасов», «Викинги», «13 причин почему» и «Бесстыдники».
В конце декабря пользователи портала «Кинопоиск» признали лучшим зарубежным художественным фильмом 2018 года «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». А самым популярным российским фильмом стала спортивная драма «Движение вверх».