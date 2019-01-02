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2 января
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Жизнь
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Названы 10 лучших сериалов 2018 года по версии IMDb

Авторитетный сервис IMDb составил собственный рейтинг лучших сериалов 2018 года. На первом месте оказались «Ходячие мертвецы», пишет regnum.ru.

"Ходячие мертвецы"
"Ходячие мертвецы"
scarabey.org

Второе и третье место заняли сериалы «Черное зеркало» и «Мир Дикого Запада».

Кроме того, на ведущие места рейтинга попали «Рассказ служанки» и «Анатомия страсти».

В первую десятку вошли «Призраки дома на холме», «Американская история ужасов», «Викинги», «13 причин почему» и «Бесстыдники».

В конце декабря пользователи портала «Кинопоиск» признали лучшим зарубежным художественным фильмом 2018 года «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». А самым популярным российским фильмом стала спортивная драма «Движение вверх».

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