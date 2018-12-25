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Культура
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«Кинопоиск» назвал лучшие фильмы и популярных актеров 2018 года

Пользователи портала «Кинопоиск» признали лучшим зарубежным художественным фильмом 2018 года «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». А самым популярным российским фильмом стала спортивная драма «Движение вверх», пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Кинопоиска».

"Движение вверх".
"Движение вверх".
кадр из фильма

«Движение вверх» возглавило список лидеров российского проката. Сборы фильма составили более 2,9 млрд рублей.

Самыми популярными зарубежными актерами стали Том Харди и Марго Робби, а российскими — Александр Петров и Любовь Аксёнова. По итогам 2017 года Александр Петров также возглавлял рейтинг «Кинопоиска».

Лучшим среди российских сериалов-дебютантов стал проект Семена Слепакова «Домашний арест».

Главный новый сериал — «Видоизменённый углерод» от Netflix. Кроме того, в список лучших сериалов попали «Звоните ДиКаприо!», «Маньяк» и «Острые предметы».

Напомним, ранее Европейская киноакадемия назвала лучшие фильмы уходящего года.

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