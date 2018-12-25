«Кинопоиск» назвал лучшие фильмы и популярных актеров 2018 года

«Движение вверх» возглавило список лидеров российского проката. Сборы фильма составили более 2,9 млрд рублей.
Самыми популярными зарубежными актерами стали Том Харди и Марго Робби, а российскими — Александр Петров и Любовь Аксёнова. По итогам 2017 года Александр Петров также возглавлял рейтинг «Кинопоиска».
Лучшим среди российских сериалов-дебютантов стал проект Семена Слепакова «Домашний арест».
Главный новый сериал — «Видоизменённый углерод» от Netflix. Кроме того, в список лучших сериалов попали «Звоните ДиКаприо!», «Маньяк» и «Острые предметы».
Напомним, ранее Европейская киноакадемия назвала лучшие фильмы уходящего года.