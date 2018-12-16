Названы лучшие фильмы 2018 года

Фильм Павликовского повествует об истории любви музыканта и певицы на фоне холодной войны. Иоанн Кулиг, исполнившей роль главной героини, присудили звание лучшей актрисы. Кроме того, Павликовского признали лучшим европейским режиссером и сценаристом.

«Смерть Сталина» режиссера Армандо Ианнуччи признали лучшей европейской комедией 2018 года. Лучшим актером назвали итальянца Марчелло Фонте за роль в кинокартине «Догмэн», а приз зрительский симпатий получил фильм «Назови меня своим именем» Луки Гуаданьино.

Также Европейская киноакадемия назвала Андрея Понкратова лучшим художником-постановщиком за фильм «Лето» Кирилла Серебренникова. На сайте организации отметили, что благодаря работе Понкратова зритель смог «действительно поверить и почувствовать, что мы находимся в середине лета 80-х годов в Ленинграде на пороге крупных политических изменений».