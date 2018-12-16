Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
16 декабря -12°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Культура
59

Названы лучшие фильмы 2018 года

Европейская киноакадемия назвала лучшие фильмы уходящего года. Первое место по версии киноакадемиков досталось картине «Холодная война» польского режиссера Павла Павликовского, передает «Дождь».

"Холодная война" польского режиссера Павла Павликовского стала лучшим фильмом 2018 года по версии Европейской киноакадемии.
"Холодная война" польского режиссера Павла Павликовского стала лучшим фильмом 2018 года по версии Европейской киноакадемии.
кадр из фильма

Фильм Павликовского повествует об истории любви музыканта и певицы на фоне холодной войны. Иоанн Кулиг, исполнившей роль главной героини, присудили звание лучшей актрисы. Кроме того, Павликовского признали лучшим европейским режиссером и сценаристом.

«Смерть Сталина» режиссера Армандо Ианнуччи признали лучшей европейской комедией 2018 года. Лучшим актером назвали итальянца Марчелло Фонте за роль в кинокартине «Догмэн», а приз зрительский симпатий получил фильм «Назови меня своим именем» Луки Гуаданьино.

Также Европейская киноакадемия назвала Андрея Понкратова лучшим художником-постановщиком за фильм «Лето» Кирилла Серебренникова. На сайте организации отметили, что благодаря работе Понкратова зритель смог «действительно поверить и почувствовать, что мы находимся в середине лета 80-х годов в Ленинграде на пороге крупных политических изменений».

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость