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Жизнь

Названы неожиданные минусы в поедании супов

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала «Россия 1» о пользе и вреде супов.

Пост. Овощи. Суп
Пост. Овощи. Суп
СС0

Специалист отметил, что первые блюда во многом полезны для здоровья.

Он напомнил, что суп необходим для запуска системы пищеварения. Тем не менее, медик подчеркнул, что это высококалорийный продукт с большим содержанием соли.

«Где больше всего содержится соли, которую мы едим в течение дня? Наиболее солесодержащие продукты — это хлеб и суп», — пояснил Мясников.

Он отметил, что люди старше 50 лет, а также страдающие гипертонией или другими болезнями сердца должны потреблять не больше 2,5 грамма соли в день, а в супе ее концентрация значительно выше.

Мясников также подтвердил пользу куриного бульона, но порекомендовал совмещать небольшие порции супа со вторыми блюдами.

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