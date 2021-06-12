Названы неожиданные минусы в поедании супов

Специалист отметил, что первые блюда во многом полезны для здоровья.
Он напомнил, что суп необходим для запуска системы пищеварения. Тем не менее, медик подчеркнул, что это высококалорийный продукт с большим содержанием соли.
«Где больше всего содержится соли, которую мы едим в течение дня? Наиболее солесодержащие продукты — это хлеб и суп», — пояснил Мясников.
Он отметил, что люди старше 50 лет, а также страдающие гипертонией или другими болезнями сердца должны потреблять не больше 2,5 грамма соли в день, а в супе ее концентрация значительно выше.
Мясников также подтвердил пользу куриного бульона, но порекомендовал совмещать небольшие порции супа со вторыми блюдами.