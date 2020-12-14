Названы новые условия для выхода многодетных мам на досрочную пенсию

Сенатор Елена Бибикова рассказала « Парламентской газете », какой круг многодетных мам имеет право на досрочную пенсию и как для этого необходимо рожать и воспитывать.

Бибикова подчеркнула, что после вступления в силу нового пенсионного законодательства, увеличилось число многодетных мам, имеющих право на досрочную пенсию.

К примеру, если раньше такую привилегию имели женщины, родившие и воспитавшие до восьмилетнего возраста пятерых и более детей, то теперь право на льготу имеют также мамы трех и четырех детей.

«Женщине, родившей четверых детей и воспитавшей их до восьми лет, пенсия будет назначена на 4 года раньше общеустановленного пенсионного возраста (но не ранее, чем в 55 лет). Если мама вырастила троих детей, на заслуженный отдых она уйдет на 3 года раньше, но не ранее 55 лет. Досрочно выходят на пенсию многодетные мамы, имеющие пять и более детей — пенсия им назначается при достижении 50 лет», — разъяснила зампред комитета СФ по соцполитике.

При этом для досрочной пенсии необходимо выработать в общей сложности 15 лет страхового стажа. В него также включают уход за детьми до достижения ребенком полутора лет — в общей сложности не более 6 лет.

Женщина улыбается. СС0

50-летний возраст выхода на пенсию также предусмотрели для женщин, родивших двух и более детей, если они имеют страховой стаж не менее 20 лет и проработали не менее 12 лет в районах Крайнего Севера, либо не менее 17 лет в приравненных к ним местностях.

Право досрочно выйти на пенсию есть и у одного из родителей, воспитавших до восьмилетнего возраста ребенка-инвалида.

«При этом у женщины должно быть 15 лет стажа, у мужчины — 20 лет», — отмечает издание.

Напомним, страховые пенсии по старости в 2021 году будут назначать при соблюдении трех условий: достижение пенсионного возраста, наличие 12 лет страхового (рабочего стажа) и значение пенсионного коэффициента не менее 21.

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