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Жизнь

Названы новогодние подарки, которые могут заразить COVID-19

Российские медики рассказали РИА «Новости» о подарках, через которые легче всего передается коронавирус.

Новый год. Подарок. Новогодний наряд.
Новый год. Подарок. Новогодний наряд.
СС0

Перечень игрушек, подарков и новогодних аксессуаров получился довольно внушительным.

Например, на картонных поверхностях вирус способен жить около суток, а на других и вовсе выживает в течение трех дней.

«Практически любая поверхность может содержать болезнетворные микроорганизмы. Вирус Sars-CoV-2, который становится причиной болезни COVID-19, может жить на деньгах, на картонных поверхностях он сохраняется до 24 часов, а на пластиковых и металлических — до трех дней», — рассказала врач-эпидемиолог Ольга Ненастина.

В связи с этим, большой перечень игрушек, подарков и новогодних безделушек может стать переносчиком опасного вируса.

Посылка.
Посылка.
CC0.

При выборе подарков в торговых центрах необходимо обязательно быть в масках и одноразовых перчатках.

Врач-иммунолог и специалист по инфекциям Владислав Жемчугов рекомендует обработать купленные вещи дезинфицирующим средством.

«Если какие-то подарки, я думаю, что проще их вынести на балкон на какое-то время, а если овощи и фрукты — просто хорошо помыть проточной водой», — посоветовал эксперт.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что если не отпраздновать Новый год, то «поглотят недуги в тысячу раз страшнее» ковида.

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