Названы профессии, которые после пандемии станут самыми востребованными

Специалисты Института прогрессивного образования рассказали, какие профессии станут востребованными после стабилизации эпидемиологической ситуации по коронавирусу, сообщает RT .

Как сменить профессию на карантине, не выходя из дома.

Эксперты уверены, что востребованность ожидает антикризисных консультантов, которые помогут продвигать предприятия в критических обстоятельствах. Также актуальными станут услуги консультантов по личным финансам.

Востребованы будут эксперты по диджитализации процессов, программисты, SMM и контент-менеджеры — в связи с цифровизацией многих компаний, переходом на электронные платформы, работу в удаленном режиме и активную работу в соцсетях.

«Потребуются совершенно новые профессии, которые будут образовываться на стыке традиционных. Например, юриспруденции и пиару придется слиться с цифровыми навыками, медицине — с инженерией, агрокультуре — с робототехникой. Это повлечет фундаментальные перемены в системе образования», — уверена директор Института прогрессивного образования Анна Маркс.

Популярными станут связующие звенья между клиентами и компаниями — консультанты кол-центров, сотрудники интернет-магазинов, а также курьеры, водители и диспетчеры доставки. Кстати, именно водителей ранее назвали самыми востребованными в период пандемии.

Доморощенный сантехник. открытые источники

Для самоорганизации сотрудников работодатели будут обращаться к специалистам по тайм-менеджменту. А сами работники для организации удобного домашнего офис могут обратиться к дизайнерам интерьеров.

Следить за помещениями и офисами вместо сторожей будут операторы охранных систем. Востребованными также будут сиделки, помощники по уходу, социальные работники, онлайн-врачи общей практики.

Понадобятся и психологи — долгий период самоизоляции повысит спрос на индивидуальные и семейные консультации у специалистов.

Взлет коснется также специалистов по бытовым услугам — сантехники, сборщики мебели, фотографы и не только.

Напомним, ранее эксперты заявили, что под угрозой исчезновения находятся такие профессии, как водитель такси, продавец и грузчик.