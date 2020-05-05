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5 мая 8°C

Названы профессии, которые после пандемии станут самыми востребованными

Специалисты Института прогрессивного образования рассказали, какие профессии станут востребованными после стабилизации эпидемиологической ситуации по коронавирусу, сообщает RT.

Как сменить профессию на карантине, не выходя из дома.
Как сменить профессию на карантине, не выходя из дома.
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Эксперты уверены, что востребованность ожидает антикризисных консультантов, которые помогут продвигать предприятия в критических обстоятельствах. Также актуальными станут услуги консультантов по личным финансам.

Востребованы будут эксперты по диджитализации процессов, программисты, SMM и контент-менеджеры — в связи с цифровизацией многих компаний, переходом на электронные платформы, работу в удаленном режиме и активную работу в соцсетях.

«Потребуются совершенно новые профессии, которые будут образовываться на стыке традиционных. Например, юриспруденции и пиару придется слиться с цифровыми навыками, медицине — с инженерией, агрокультуре — с робототехникой. Это повлечет фундаментальные перемены в системе образования», — уверена директор Института прогрессивного образования Анна Маркс.

Популярными станут связующие звенья между клиентами и компаниями — консультанты кол-центров, сотрудники интернет-магазинов, а также курьеры, водители и диспетчеры доставки. Кстати, именно водителей ранее назвали самыми востребованными в период пандемии.

Доморощенный сантехник.
Доморощенный сантехник.
открытые источники

Для самоорганизации сотрудников работодатели будут обращаться к специалистам по тайм-менеджменту. А сами работники для организации удобного домашнего офис могут обратиться к дизайнерам интерьеров.

Следить за помещениями и офисами вместо сторожей будут операторы охранных систем. Востребованными также будут сиделки, помощники по уходу, социальные работники, онлайн-врачи общей практики.

Понадобятся и психологи — долгий период самоизоляции повысит спрос на индивидуальные и семейные консультации у специалистов.

Взлет коснется также специалистов по бытовым услугам — сантехники, сборщики мебели, фотографы и не только.

Напомним, ранее эксперты заявили, что под угрозой исчезновения находятся такие профессии, как водитель такси, продавец и грузчик.

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