Аналитики финансовой платформы «Банки.ру» провели исследование, результаты которого показали, что по числу заявок на оформление потребительских кредитов в России за первые четыре месяца 2024 года лидируют Козероги, Близнецы, Раки и Девы.

Представители этих знаков зодиака также занимали ведущие позиции по количеству поданных заявок как в начале текущего года, так и в течение всего предыдущего. Однако эксперты отметили снижение доли Козерогов за последние 12 месяцев с 9,2 % до 8,9 %, а Дев — с 8,8 % до 8,7 %.

Аналитики также отметили, что доля Раков и Близнецов за этот период увеличилась: с 8,6 % до 8,7 % и с 8,8 % до 8, соответственно.

Кроме того, за год выросло количество заявок на потребительские кредиты от Львов и Рыб. В то же время доля Стрельцов и Скорпионов снизилась.

В 2024 году Козероги, Раки и Близнецы проявили большой интерес не только к потребительским кредитам, но и к кредитным картам и микрозаймам. На них пришлось в общей сложности 8,8% заявок, оставленных пользователями финансовой платформы.

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