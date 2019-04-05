Названы самые популярные имена для новорожденных в России

Самое популярное мужское имя — Артем. Так называют детей в 34 регионах страны. Второе по популярности имя — Александр.
Девочек чаще всего называют именем София (21 регион), Анастасия, Виктория.
Также среди популярных мужских и женских имен встречались Арина, Ксения, Аделина, Максим и Роман.
Алтайский край из общероссийской тенденции не выбивается. Ранее органы ЗАГС по нескольким районам Барнаула также сообщали, что самым популярным именем для девочек стало Софья и София, Среди мужских — Александр, Артем, Дмитрий.