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Жизнь

Названы самые популярные имена для новорожденных в России

Рейтинг самых популярных мужских и женских имен, которые дают детям в России, составил RT. Список основан на данных органов ЗАГС в регионах.

Женщина и новорожденный.
Женщина и новорожденный.
СС0.

Самое популярное мужское имя — Артем. Так называют детей в 34 регионах страны. Второе по популярности имя — Александр.

Девочек чаще всего называют именем София (21 регион), Анастасия, Виктория.

Также среди популярных мужских и женских имен встречались Арина, Ксения, Аделина, Максим и Роман.

Алтайский край из общероссийской тенденции не выбивается. Ранее органы ЗАГС по нескольким районам Барнаула также сообщали, что самым популярным именем для девочек стало Софья и София, Среди мужских — Александр, Артем, Дмитрий.

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