Савелий и Яромир: какие необычные имена выбирают барнаульские родители

Сотрудники ЗАГС по Железнодорожному району рассказали, какими необычными именами молодые родители называют своих детей в 2018 году. Популярностью пользуются мужские имена Савелий, Яромир и Мирон, пишет мэрия Барнаула.
Среди женских имен лидируют Тина, Злата, Стефания, Евангелина, Стелла, Мирослава и Ива.
В 2017 году барнаульцы чаще выбирали для своих сыновей и дочерей распространенные древнегреческие, древнееврейские, древнегерманские и латинские имена: Александр и Мария, Артем и Алиса, Матвей и Виктория, Анна и София.
Встречались и старинные русские имена: Ярослава и Федор, а также необычные и редкие: Эмиль и Эмма, Цандан и Стефания.
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