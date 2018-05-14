Савелий и Яромир: какие необычные имена выбирают барнаульские родители

Среди женских имен лидируют Тина, Злата, Стефания, Евангелина, Стелла, Мирослава и Ива.

В 2017 году барнаульцы чаще выбирали для своих сыновей и дочерей распространенные древнегреческие, древнееврейские, древнегерманские и латинские имена: Александр и Мария, Артем и Алиса, Матвей и Виктория, Анна и София.

Встречались и старинные русские имена: Ярослава и Федор, а также необычные и редкие: Эмиль и Эмма, Цандан и Стефания.