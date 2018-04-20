Россиянам разрешат подавать заявление в ЗАГС за год до даты регистрации

Россияне смогут подавать заявление в загс за год до предполагаемой даты заключения брака. Такой законопроект подготовило Министерство связи и массовых коммуникаций РФ, пишут "Известия".
Сейчас заявление через сайт госуслуг можно подать за месяц или максимум за полгода до даты торжественного события. Такая система, как считают разработчики законопроекта, неудобна ни загсам, ни самим гражданам.
"Это приводит к невозможности гибкого регулирования загруженности органов ЗАГС, а также невозможности для граждан удобным для них образом выбрать дату и время госрегистрации брака", – сказано в документе.
Кроме того, из-за большого числа желающих вступить в брак в те или иные знаменательные даты в действующей норме имеется и коррупциогенная составляющая, говорят в министерстве.
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