Подай - распишись: как подать заявление в ЗАГС на регистрацию брака, чтобы не оплошать

Подача заявления в ЗАГС на регистрацию брака происходит как минимум за месяц до выбранной даты. ЗАГСы могут увеличить этот срок до двух месяцев, поэтому лучше заранее проконсультироваться по телефону. Особенно, если выбрана "красивая" дата или популярный Дворец бракосочетания. Кроме того в ЗАГСах могут быть специальные дни для подачи заявления.