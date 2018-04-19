Подай - распишись: как подать заявление в ЗАГС на регистрацию брака, чтобы не оплошать

Подать заявление о регистрации брака — важное событие для влюбленной пары. Чтобы оно оставило в памяти приятные воспоминания, а не раздражение и досаду, с процедурой подачи заявления и выбора даты лучше ознакомиться заранее. Altapress.ru выяснил, как подавать заявление в ЗАГС на регистрацию.
В какой ЗАГС подать заявление?
В России можно обратиться в любой ЗАГС любого города, независимо от места регистрации. Исключение составляет только брак с иностранцем: такие союзы регистрируют не все ЗАГСы.
Когда подают заявление в ЗАГС?
Подача заявления в ЗАГС на регистрацию брака происходит как минимум за месяц до выбранной даты. ЗАГСы могут увеличить этот срок до двух месяцев, поэтому лучше заранее проконсультироваться по телефону. Особенно, если выбрана "красивая" дата или популярный Дворец бракосочетания. Кроме того в ЗАГСах могут быть специальные дни для подачи заявления.
Как подавать заявление в ЗАГС на регистрацию брака?
Подать заявление о регистрации брака можно двумя способами:
1. Заполнить бумажную форму лично в ЗАГСе;
2. В некоторых регионах России можно подать заявление в ЗАГС онлайн на портале госуслуг. В Алтайском крае эта услуга пока недоступна.
Какие документы нужны, чтобы подать заявление о регистрации брака?
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Совместное заявление;
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Паспорта;
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Свидетельство о расторжении брака (если один из будущих супругов раньше состоял в браке);
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Свидетельство о смерти (если жених или невеста — вдовец или вдова);
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Нотариально оформленное согласие родителей на брак, если кому-то в паре нет 18 лет;
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Квитанция об оплате госпошлины;
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Загранпаспорт и перевод всех документов (если в паре есть иностранец).
Сколько стоит подать заявление в ЗАГС?
Госпошлина за регистрацию брака и выдачу свидетельства составляет 350 рублей. При электронной подаче заявления и безналичной оплате на портале госуслуг можно получить скидку.
Когда регистрация брака происходит быстрее, чем за месяц?
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Если невеста беременна;
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Если у пары родился общий ребенок;
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Если есть угроза жизни одного из супругов;
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Если одному из "молодоженов" предстоит длительная командировка.
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Все эти исключительные причины нужно подтвердить документально.
В каких случаях жениться нельзя?
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Жених или невеста уже состоят в браке;
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“Молодожены" находятся в слишком юном возрасте для заключения брака;
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Жених и невеста приходятся друг другу усыновителем и усыновленным или являются близкими родственниками;
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Будущие супруги (или один из них) признаны недееспособными.
В России вступать в брак можно с 18 лет. Однако, есть исключения: при наличии важных обстоятельств можно вступить в брак в 14-16 лет. Такими причинами могут быть беременность, рождение ребенка и прочее.
Кроме ситуаций, когда женитьба запрещена, сотрудники ЗАГСа могут не принять заявление, если молодожены пришли пьяными или одному из "молодых" угрожают, чтобы он оформил брак.
Закон этого не запрещает. За каждое поданное заявление нужно заплатить госпошлину.
До регистрации брака будущие супруги не имеют юридических обязательств и прав по отношению друг к другу. Чтобы документально оформить отказ от регистрации, необходимо прийти в ЗАГС, взяв с собой паспорт. В ЗАГСе нужно написать заявление. Госпошлина не возвращается.
Во Дворце бракосочетаний только регистрируют браки. В ЗАГСах, помимо этого, регистрируют разводы, рождение детей.
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