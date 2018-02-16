Как в Барнауле 10 лет назад проходила первая в России велосвадьба

40 велосипедистов на Ленинском

В субботу 16 февраля 2008 года по аллее проспекта Ленина проехала странная свадебная кавалькада. Жених, невеста, свидетели и прочие гости ехали по центру Барнаула на... великах.

Кавалькада состояла из 40 велосипедистов разных возрастов: "от пионеров до пенсионеров". Колонна двигалась от площади Октября до Дворца бракосочетаний со средней скоростью 8 к/ч. Велосипеды у всех были повязаны яркими ленточками. Каждый "железный конь" имел номер с надписью "свадьба 16.02.08 регион 22 rus".

Жених и невеста были во всем белом: костюм и платье, куртки, меховые шапки, специально связанные по такому случаю варежки. Даже на сиденья велосипедов натянули белоснежные меховые чехлы. Кстати, платье для невесты сделали на особом каркасе, чтобы оно не мешало при езде.

Василий и Алёна

Так женились два известных барнаульских активиста велодвижения Василий Зайковский и Алёна Ярцева.

Ребята познакомились, когда участвовали в соревнованиях. Конечно же в велосипедных. А идея пожениться на великах пришла в голову Василию, когда он узнал, что в России до этого никто так не женился.

Как проходила свадьба

Родители молодых вначале пришли в ужас от идеи ребят поехать во Дворец бракосочетания не на машинах. Но, увидев, сколько друзей приехали к площади Октября поддержать будущих молодоженов, родители растаяли: "Как здорово! Наши дети так счастливы, что их мечта воплотилась в жизнь", — говорила в тот день корреспонденту altapress.ru мама Алены Людмила Борисовна, а папа тихонько добавил: "Жаль, что мы не на мотоциклах женились!"

Когда кавалькада ехала по проспекту, водители троллейбусов и автобусов даже притормаживали, чтобы вместе с пассажирами рассмотреть небывалую свадьбу.

У Дворца бракосочетаний было много людей. Родственники и друзья "обычных молодоженов" с удивлением смотрели на подъехавших велосипедистов. Шел снег, подмораживало, а эти странные жених и невеста прямо в фате и в галстуке прикатили на чем попало! Но быстро недоумение зрителей сменилось радостью за Василия и Алёну: "Столько позитива! Так хорошо ребята придумали! Это ж на всю жизнь запомнится!" — говорили они.

Жених и невеста переобулись в праздничные туфли. Их друзья-велосипедисты отогрелись на улице горячим чаем. А потом Василий начал раздавать пирожные народу у Дворца. Люди пытались скандировать "Горько!"

Публикация от Василий Зайковский (@vasiliizaikovskii) Фев 15, 2018 в 8:11 PST

Что было потом

Потом ребята отправились в свадебное путешествие на Семинский перевал. Но уже без великов, а со сноубордами.

А далее потекли семейные будни. Василий и Алёна активно продвигали здоровый образ. Они создали сайт "АлтайЭкстрим". Василий организовал сообщество "ВелоБарнаул" и чуть ли не самый первый в крае занялся вместе с братом Романом съемкой с квадрокоптера, став автором проекта "Летим высоко".

Сейчас пара воспитывает сына Максима и живет далеко от Барнаула — на Бали. Пять дней назад Василий и маленький Максим проехали вместе каждый на своем велике два километра.