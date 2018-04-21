Мирись-мирись: в ЗАГСах Алтайского края супругов будут учить находить общий язык

В Алтайском крае запустят проект "Алтай — территория примирения". Его первый этап предполагает открытие комнат примирения в барнаульских и бийских ЗАГСах, где будут работать с супругами на грани развода, сообщает официальный сайт Алтайского края.

Семьям в предразводной ситуации будут помогать профессиональные медиаторы — специалисты, которые научат мужей и жен "слышать" друг друга, налаживать конструктивный диалог. "Ежегодно на территории края регистрируется более 10 тысяч актов о расторжении брака. Основной причиной разрушения семей являются накапливающиеся и нерешенные конфликты между супругами", — пишет Министерство юстиции Алтайского края. Проект разрабатывают Минюст Алтайского края вместе с региональным Минтрудсоцзащиты и некоммерческим партнерством "Сибирский центр медиации и прав".