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Жизнь

Названы способы удовлетворения российских мужчин и главные их мечты

Подавляющее большинство российских мужчин удовлетворены своей жизнью, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование «Сбера».

Мужчина
Мужчина
СС0

Важнейшими составляющими счастливой российские мужчины называют качественную медицину и образование, собственное жилье, хорошее питание и возможность заниматься любимым делом.

«Около 76% опрошенных заявили, что они полностью или в основном удовлетворены жизнью», — говорится в исследовании.

Причем подавляющее большинство опрошенных мужчин видят пути для еще большего улучшения жизни, несмотря на уже «довольно высокий уровень удовлетворенности».

Так, 89% считают, что для этого нужно получить хорошее образование в университете, а 86% уверены, что необходимо больше работать и лучше искать новую работу.

Мужчина
Мужчина
СС0

«86% респондентов видят возможность улучшить свою жизнь через участие в общественной жизни, а 78% - через создание своего бизнеса. Две трети опрошенных уверены, что лучше жить и обеспечивать семью можно с помощью инвестирования», — выяснили аналитики «Сбера».

Под «качеством жизни» мужчины понимают доступ к качественной медицине (98%), отличному образованию (96%) и здоровому питанию (96%), а также собственное жилье (97%) и возможность заниматься спортом или любимым делом (95%).

Кроме того, 93% назвали необходимым наличие в доме современной бытовой техники, а 91% оценили важность работы, дающей простор для творчества.

Ранее «Сбер» выяснил, сколько денег россияне уже накопили на светлое будущее. А также проанализировал категории для накопления.

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