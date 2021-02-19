Стало известно, сколько денег россияне уже накопили на светлое будущее

Россияне чаще всего копят деньги на крупные покупки и светлое будущее, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование «Сбера».

В «Сбере» проанализировала работу сервиса накоплений «Цели». Старший вице-президента банка Наталья Алымова отметила, что 2,5 млн человек накопили 40 млрд рублей.

Половина россиян копит на покупки. Чаще всего планируют приобрести электронику: телефон, планшет, игровую приставку или ноутбук — на эти цели в среднем откладывают 30 тыс. рублей.

Следующие по популярности: накопления на автомобиль (средняя сумма составила 100 тыс. рублей), недвижимость (300 тысяч), товары для дома (40 тысяч) и просто шопинг (10 тысяч).

«Богатеи» из социальных сетей. fishki.net

«Треть пользователей сервиса копят на светлое будущее или финансовую подушку безопасности: из них 60% клиентов хотят отложить на эту цель до 100 тыс. рублей, 33% - до 500 тысяч», — отметили в «Сбере». Так что можно говорить о сумме более 13 млрд рублей.

15% пользователей сервиса копят на путешествия и долгосрочный отпуск — зимовка в Таиланде или круизное кругосветное путешествие. Реже всего откладывают на обучение — лишь 5%.

Кстати, ранее обучение тоже оказалось самым непривлекательным в списке желанных подарков на 8 марта и 23 февраля.

Также напомним, что в России вскоре может подорожать бытовая техника и различная китайская утварь, так что придется дольше копить на электронику.