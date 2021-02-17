Названы страны, из которых в Россию возвращаются «утекшие мозги»

Дворкович отметил, что тренд на возвращение в основном касается США и стран Европы.
«А покупают наши стартапы в Китае и Европе, хотя есть и другие примеры. Кстати, очень активна Юго-Восточная Азия, сингапурский хаб. При этом, когда происходит покупка наших стартапов из-за рубежа, мы всегда нацеливаем их на то, чтобы сами команды оставались в России, чтобы для них открывались возможности как в нашей стране, так и на иностранных рынках», — отметил он.
По его словам, крупнейшим направлением, которое позволяет привлекать бывших российских специалистов, является университет Сколтех, где 30% специалистов — вернувшиеся в Россию.
«Это отличный канал для возвращения коллег в Россию. Могу сказать, что к нам приехало больше, чем уехало — это абсолютно точно. То же самое мы стараемся делать и на региональных площадках», — подчеркнул Дворкович.
При этом отметил, что в том же Сколтехе 40% профессоров — зарубежные, и 20% студентов — иностранные.
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