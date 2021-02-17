Названы страны, из которых в Россию возвращаются «утекшие мозги»

Дворкович отметил, что тренд на возвращение в основном касается США и стран Европы.

«А покупают наши стартапы в Китае и Европе, хотя есть и другие примеры. Кстати, очень активна Юго-Восточная Азия, сингапурский хаб. При этом, когда происходит покупка наших стартапов из-за рубежа, мы всегда нацеливаем их на то, чтобы сами команды оставались в России, чтобы для них открывались возможности как в нашей стране, так и на иностранных рынках», — отметил он.