Названы три главные технологии в России будущего

Рафаловский отметил три технологии — облачные, мультимодальные виртуальные ассистенты и искусственный интеллект.

«Первая технология — облачная, она уже существует, но российский рынок пока отстает от ее применения, по сравнению с азиатским, европейским и американским рынками. Здесь вопрос не в наличии технологии, а в скепсисе. Мы сейчас как раз находимся на этой стадии. Массовое ее внедрение радикально изменит экономику», — рассказал эксперт.

По его словам, облачный бизнес в России растет довольно быстро, однако пока уровень его проникновения низкий — лишь 15−30% российских компаний использует эту технологию в существенном объеме в своей работе.

Вторая технология — мультимодальные виртуальные ассистенты, которые, как подчеркнул Рафаловский, вскоре будут использовать во всех процессах.

Третья технология — искусственный интеллект. «Она уже есть, но мы пока находимся в начале пути», — отметил специалист.

Ранее в Омской области, где студент из деревни залазил на березу для дистанционного обучения, установили вышку связи.