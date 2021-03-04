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Жизнь

Возле сибирской деревни с «дистанционным обучением на березе» установили вышку связи

В Омской области возле деревни Станкевичи установили вышку сотовой связи, пишет «Медуза». Об этом поселении в 2020 году узнала вся страна — после того, как местный студент Алексей Дудоладов рассказал о плохом интернете и «дистанционном обучении» на березе.

Студент на березе ловит сеть для учебы.
Студент на березе ловит сеть для учебы.
vk.com/aleksey.dudoladov.

О том, что 2 марта в двух километрах от деревни установили вышку, рассказал в инстаграме сам Алексей Дудоладов.

«Сегодня, установили — наверняка связь будет! Пока только установили, ввести в эксплуатацию обещали до конца первого квартала», — пишет студент.

Как отмечает «Комсомольская правда», вышку установили не в самих Станкевичах, а в соседней деревне Редкое. Вышка должна обеспечить мобильной связью и интернетом три деревни.

Напомним, в ноябре 2020 года Алексей рассказал, что ему приходится залезать на березу — в деревне плохой интернет, однако в лесу неподалеку на высоте примерно 8 метров можно получать образование дистанционно.

В ответ на это власти предложили студенту ходить на трассу, потому что там интернет получше. После этого ему подарили некий «усилитель сигнала».

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