Возле сибирской деревни с «дистанционным обучением на березе» установили вышку связи

О том, что 2 марта в двух километрах от деревни установили вышку, рассказал в инстаграме сам Алексей Дудоладов.
«Сегодня, установили — наверняка связь будет! Пока только установили, ввести в эксплуатацию обещали до конца первого квартала», — пишет студент.
Как отмечает «Комсомольская правда», вышку установили не в самих Станкевичах, а в соседней деревне Редкое. Вышка должна обеспечить мобильной связью и интернетом три деревни.
Напомним, в ноябре 2020 года Алексей рассказал, что ему приходится залезать на березу — в деревне плохой интернет, однако в лесу неподалеку на высоте примерно 8 метров можно получать образование дистанционно.
В ответ на это власти предложили студенту ходить на трассу, потому что там интернет получше. После этого ему подарили некий «усилитель сигнала».