19 мая - народный праздник Иов Горошник и церковный день памяти Иова Многострадального. Altapress.ru рассказывает о приметах, традициях и запретах этого дня.

Традиции на Иова Горошника

Горошником праздник называют из-за начала посева гороха, бобов, фасоли, а также из-за традиции готовить 19 мая блюда из гороха. Также приступали к посадке огурцов и тыквы.

Поскольку роса обладает особыми силами 19 мая, ею умывались для красоты, ходили по ней босиком - для здоровья. Однако вблизи городов и промышленных предприятий не стоит собирать росу - на траве скапливается большое количество грязи и химикатов.

Желающие выйти замуж девушки собирали росу на рушник, произносили любовный заговор, высушивали на свежем воздухе, после чего вручали тому парню, в которого были влюблены.

Капли вода. После дождя, роса. Лето. СС0

Что нельзя делать на Иова Многострадального

Не стоит топтаться по траве с росой без необходимости, а также смахивать влагу без всякой цели. Роса 19 мая обладает особыми силами.

Запрещено ругаться с родственниками и близкими - к серьезным неприятностям в семье.

19 мая не принято набирать работников. Новый сотрудник окажется ленивым, непрофессиональным и может испортить дело.

Не рекомендуется сажать горох ранним утром - склюют воробьи. Чтобы птицы не увидели процесс посадки, садоводы скрываются от них в сумерках вечера и на закате.

Не стоит беременным женщинам гладить чужих детей - ребенок в животе забеспокоится и доставит неудобства. будет толкаться.

Дождь. Капли росы. СС0

Народные приметы 19 мая

Обильная роса — будет хороший урожай огурцов.

Туман утром — к ясной погоде без дождя.

Утром нет росы — погода скоро переменится.

Во время дождя на воде образуются большие пузыри — к затяжной непогоде.

Из обломанных веток клена капает сок — к ясной погоде.

Яркий солнечный день — к жаркому предстоящему лету.

Ворона села на крыльцо дома — стоит ждать плохих новостей

Источник.