16 мая- народный праздник Мавра Рассадница и церковный день памяти мучеников Тимофея и Мавры. Altapress.ru рассказывает о приметах, традициях и запретах этого дня.

Традиции на Мавру Рассадницу

В этот день начинают пересаживать рассаду капусты в огород, а также заниматься посевами других растений.

Капуста в старину была очень ценным продуктов. Ее нельзя было сажать в четверг - иначе всю съедят черви.

После пересадки капусту окропляли святой водой - от вредителей. Мавре молились о хорошем урожае.

Другое название праздника - Зеленые щи. Это связано с подходящими к концу запасами квашеной капусты. Поэтому щи варили из молодой поросли - щавеля и крапивы.

Еще одно название — Молочница. Поскольку трава начинает активно расти, коровы переходят с сена и другого корма на свежую зелень и начинают давать самое вкусное молоко. Выпить такого молока — для крепкого здоровья.

Учхоз "Пригородное". Коровы. Ирина Пергаева.

Что нельзя делать в день памяти мучеников Тимофея и Мавры

Нельзя проливать молоко - к неприятным гостям, которые принесут в дом проблемы. Если пролить хоть каплю молока - к неурядицам.

Сажать растения должны только женщины, а мужчинам приближаться к земле нельзя - в этот день им следовало заниматься другими делами.

Нельзя грустить, иначе грусть и тоска могут сопровождать человека еще 40 дней. Если уберечься от негативного настроения сложно, нужно надеть яркие вещи, особенно желтые, украсить дом цветами или березовыми ветками, провести время с друзьями и держаться подальше от пессимистов.

Нельзя покупать и дарить или принимать в дар носовые платки - может привести к серьезной болезни.

Супругам нельзя выяснять отношения и устраивать сцены, иначе весь год будут преследовать ссоры и склоки.

Урожай. Капуста. Михаил Хаустов

Народные приметы 16 мая

Обильная роса, ясный день — хороший урожай огурцов.

Утром нет росы — к дождю днем.

Черемуха зацвела — будет холодно.

У черемухи особенно много цветов — к мокрому лету.

Черемуха зацвела раньше этого дня — к жаркому лету и очень теплой осени.

Гуси и утки часто поднимают крылья и машут ими — будет сильный ветер, буря или ураган.

Соловьи распелись — к плодородной весне.

Грозовые тучи — погода испортится на несколько дней.

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