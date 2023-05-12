12 мая - народный праздник Девять целителей и церковный день памяти девяти мучеников Кизических. Altapress.ru рассказывает о приметах, традициях и запретах этого дня.

Традиции в Праздник девяти целителей

Умыться с утра березовым соком — для здоровья, красоты и молодости.

Считалось, что этот день отлично подходит для лечения, молитв и заговоров от тяжелых болезней. Молятся девяти мученикам Кизическим — Феогниду, Руфу, Антипатру, Феостиху, Артему, Магну, Феодоту, Фавмасию и Филимону.

Следуя еще одному старинному обряду, в полдень нужно выйти на улицу и постоять так, чтобы ветер дул прямо в лицо — он принесет с собой крепкое здоровье.

Хороший день для травников. Знающие люди выходили в луга, поля и леса, чтобы собрать нужные травки для приготовления снадобий и настоев. По поверьям, в такой день целебные растения наделены особенными силами.

Девушка, платье, гроза. СС0

Что нельзя делать в Праздник девяти целителей

Не рекомендуется целый день сидеть дома, нужно хотя бы ненадолго выйти на улицу. Сидеть безвылазно в помещении — к заболеванию. А если на улице еще и солнечно, то прогулка подарит не только крепкое здоровье, но и отличное настроение и удачу.

Нельзя завидовать чужому добру и счастью — к неприятностям.

Нельзя обсуждать чужие успехи и достижения — к черной полосе в жизни.

Нельзя делиться своими планами, идеями — ничего не получится. Также нельзя хвалиться своими успехами — положение ухудшится.

Нельзя льстить другим людям, обманывать, вводить в заблуждение, разводить сплетни и слухи.

Нельзя просеивать муку — к ухудшению зрения.

Горы, природа, снежные горы, летние горы. unsplash.com.

Народные приметы 12 мая

Сильный ветер — к ливню.

Жаркий день — в конце мая наступит холод.

Небо на восходе ясное — к теплому лету.

Перед дождем сверкнула молния — к продолжительным осадкам.

Дуб распустил листья вперёд ясеня — лето окажется засушливым.

Майских жуков много — к засухе.

Тёплый вечер — к урожаю.

Звездная ночь — урожай будет отменным.

Ольха распустила листья вперёд берёзы — лето предстоит дождливое.

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