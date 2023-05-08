8 мая
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Жизнь

Названы вещи, которые запрещено делать на Марка Ключника 8 мая

8 мая - народный праздник Марк Ключник и церковный день памяти апостола и евангелиста Марка. Altapress.ru рассказывает о приметах, традициях и запретах этого дня.

Крапива
Крапива
СС0

Традиции на Марка Ключника

По народным поверьям, именно у апостола и евангелиста Марка хранятся ключи, которыми он отмыкает небо и выпускает на землю дожди.

8 мая святому молились, чтобы летом не случилось засухи, которая может погубить посевы и привести к неурожаю.

Сегодняшний день считался еще и птичьим. По приметам, птицы возвращались с юга, причем целыми стаями.

Над входной дверью вешали крапиву — для защиты от непрошенных гостей, нечистой силы и дурных мыслей. На следующий день крапиву сжигали в костре.

Дождь.
Дождь.
Михаил Хаустов

Что нельзя делать на Марка Ключника

  • Хозяйкам нельзя весь сидеть без дела. Нужно обязательно заняться рукоделием или бытом, чтобы выгнать все плохое и негативное из дома.
  • Нельзя небрежно обращаться с водой. Ее нельзя проливать, ругаться рядом, иначе это обернется засухой.
  • Нельзя отказывать себе в чем-то - сделанная покупка не просто пригодится и принесет пользу, но также повлечет за собой новый приток денег.
  • Нельзя ругаться с родными и близкими, нужно провести с ними весь день — в течение года не случится ни одного конфликта.
  • Любовным парам лучше не строить планы на будущее — иначе задуманное не сбудется из-за измены или влияния третьего лица.
  • Нельзя чинить и ставить заборы — к засушливому лету.
  • Нельзя вмешиваться в чужие дела — в своих начнутся неурядицы.
  • Нельзя отказывать в помощи - придется оказаться на месте нуждающихся.
  • Нельзя сомневаться в себе, своих силах и возможностях.
  • Нельзя ходить на охоту — дикие звери разозлятся на человека и отомстят.
Охота.
Охота.
Pixabay.ru

Народные приметы 8 мая

  • Радуга высокая и яркая — погода будет хорошей.
  • Радуга висит низко и плохо видна — к ухудшению погоды.
  • Кукушка кукует — морозов больше будет.
  • Ясная погода — к жаркому лету.
  • Во время дождя начали петь птицы — скоро закончится.
  • Соловей поет — вода в реках начинает понижаться.
  • Много птиц в саду и на огороде — к хорошему урожаю на грядках, плодовых деревьях и ягодных кустарниках.
  • Дождь и солнце — в течение часа осадки прекратятся.
  • С этого времени обычно начинаются теплые дожди.

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