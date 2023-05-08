Традиции на Марка Ключника
По народным поверьям, именно у апостола и евангелиста Марка хранятся ключи, которыми он отмыкает небо и выпускает на землю дожди.
8 мая святому молились, чтобы летом не случилось засухи, которая может погубить посевы и привести к неурожаю.
Сегодняшний день считался еще и птичьим. По приметам, птицы возвращались с юга, причем целыми стаями.
Над входной дверью вешали крапиву — для защиты от непрошенных гостей, нечистой силы и дурных мыслей. На следующий день крапиву сжигали в костре.
Дождь.
Михаил Хаустов
Что нельзя делать на Марка Ключника
- Хозяйкам нельзя весь сидеть без дела. Нужно обязательно заняться рукоделием или бытом, чтобы выгнать все плохое и негативное из дома.
- Нельзя небрежно обращаться с водой. Ее нельзя проливать, ругаться рядом, иначе это обернется засухой.
- Нельзя отказывать себе в чем-то - сделанная покупка не просто пригодится и принесет пользу, но также повлечет за собой новый приток денег.
- Нельзя ругаться с родными и близкими, нужно провести с ними весь день — в течение года не случится ни одного конфликта.
- Любовным парам лучше не строить планы на будущее — иначе задуманное не сбудется из-за измены или влияния третьего лица.
- Нельзя чинить и ставить заборы — к засушливому лету.
- Нельзя вмешиваться в чужие дела — в своих начнутся неурядицы.
- Нельзя отказывать в помощи - придется оказаться на месте нуждающихся.
- Нельзя сомневаться в себе, своих силах и возможностях.
- Нельзя ходить на охоту — дикие звери разозлятся на человека и отомстят.
Охота.
Pixabay.ru
Народные приметы 8 мая
- Радуга высокая и яркая — погода будет хорошей.
- Радуга висит низко и плохо видна — к ухудшению погоды.
- Кукушка кукует — морозов больше будет.
- Ясная погода — к жаркому лету.
- Во время дождя начали петь птицы — скоро закончится.
- Соловей поет — вода в реках начинает понижаться.
- Много птиц в саду и на огороде — к хорошему урожаю на грядках, плодовых деревьях и ягодных кустарниках.
- Дождь и солнце — в течение часа осадки прекратятся.
- С этого времени обычно начинаются теплые дожди.