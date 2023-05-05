5 мая
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Жизнь

Названы вещи, которые строго запрещено делать в День Луки 5 мая

5 мая - народный праздник День Луки и церковный день памяти апостолов Варфоломея, Луки и Климента. Altapress.ru рассказывает о приметах, традициях и запретах этого дня.

Зелёный лук
Зелёный лук
freepik.com/@azerbaijan_stockers

Традиции в День Луки

Данный праздник называется Днем Луки, поскольку в этот день занимались посадками лука на огороде.

Лук - одно из главных растений для огородников и непременный атрибут огромного числа блюд русской кухни. К его выращиванию подходили с особенным вниманием, а его посадкам даже посвятили праздник.

5 мая стоит съесть хотя бы немного лука — для крепкого здоровья.

Чтобы защитить свое жилище от нечистой силы, по дому можно развесить или разложить лук - нечисть его не переносит и к дому с такой защитой даже не приблизится.

В старину лук помогал крестьянам пережить непростые времена. Когда зимние запасы уже подходили к концу, оставался только лук, из которого можно было готовить блюда. К тому же, он защищал от болезней в переменчивую весеннюю погоду.

Лук репчатый
Лук репчатый
СС0

Что нельзя делать в День Луки

  • Нельзя ходить в лес — ведьмы водят хороводы и могут завлечь жертву. Особенно касается желающих забеременеть - нечистая сила может подкинуть свое чадо.
  • Беременным нельзя краситься и стричься — у ребенка могут быть пятна на лице.
  • Порог считается переходом между нашим миром и потусторонним, женщинам в положении не следует задерживаться на пороге или сидеть на нем.
  • Беременным нельзя готовить пироги с мясом — остаток беременности может пройти нелегко.
  • Нельзя печь блины - на запах слетится нечисть, а между домочадцами начнутся ссоры и скандалы.
  • Не стоит быть целый день в одиночестве - одинокий человек может подвергнуться нападкам злых духов.
  • Если в семье есть младенец, в этот день нельзя ничего выносить из дома - так можно отдать счастье ребенка.
  • Если какие-либо из запретов были нарушены, справиться с происками темных сил поможет молитва, святая вода, поход в церковь.
Нож и лук.
Нож и лук.
СС0

Народные приметы 5 мая

  • Кукушка кукует долго и громко — тепло близко.
  • К вечеру небо на западе чистое — дождя не будет на следующий день.
  • Небо покрылось «барашками» — к скорому дождю.
  • Ночью были заморозки — значит, в мае будут еще заморозки.
  • Найти деньги — к большой прибыли.
  • Теплый день — до конца весны сохранится хорошая погода.
  • Увидеть стаю птиц — сулит счастье.
  • Пасмурно — будет засушливое лето.

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