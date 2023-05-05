Традиции в День Луки
Данный праздник называется Днем Луки, поскольку в этот день занимались посадками лука на огороде.
Лук - одно из главных растений для огородников и непременный атрибут огромного числа блюд русской кухни. К его выращиванию подходили с особенным вниманием, а его посадкам даже посвятили праздник.
5 мая стоит съесть хотя бы немного лука — для крепкого здоровья.
Чтобы защитить свое жилище от нечистой силы, по дому можно развесить или разложить лук - нечисть его не переносит и к дому с такой защитой даже не приблизится.
В старину лук помогал крестьянам пережить непростые времена. Когда зимние запасы уже подходили к концу, оставался только лук, из которого можно было готовить блюда. К тому же, он защищал от болезней в переменчивую весеннюю погоду.
Что нельзя делать в День Луки
- Нельзя ходить в лес — ведьмы водят хороводы и могут завлечь жертву. Особенно касается желающих забеременеть - нечистая сила может подкинуть свое чадо.
- Беременным нельзя краситься и стричься — у ребенка могут быть пятна на лице.
- Порог считается переходом между нашим миром и потусторонним, женщинам в положении не следует задерживаться на пороге или сидеть на нем.
- Беременным нельзя готовить пироги с мясом — остаток беременности может пройти нелегко.
- Нельзя печь блины - на запах слетится нечисть, а между домочадцами начнутся ссоры и скандалы.
- Не стоит быть целый день в одиночестве - одинокий человек может подвергнуться нападкам злых духов.
- Если в семье есть младенец, в этот день нельзя ничего выносить из дома - так можно отдать счастье ребенка.
- Если какие-либо из запретов были нарушены, справиться с происками темных сил поможет молитва, святая вода, поход в церковь.
Народные приметы 5 мая
- Кукушка кукует долго и громко — тепло близко.
- К вечеру небо на западе чистое — дождя не будет на следующий день.
- Небо покрылось «барашками» — к скорому дождю.
- Ночью были заморозки — значит, в мае будут еще заморозки.
- Найти деньги — к большой прибыли.
- Теплый день — до конца весны сохранится хорошая погода.
- Увидеть стаю птиц — сулит счастье.
- Пасмурно — будет засушливое лето.