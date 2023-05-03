Традиции на Окликание предков
В этот день люди выходили на улицы, чтобы оценить погоду по летящим птицам. Пролетающая мимо ворона обычно предвещала беду. А если она сядет на дом — это к трагедии.
Считалось, что в этот день земля открывается, и души умерших могут вылететь на свет божий. В связи с этим обеденный стол накрывали как можно более сытными блюдами. Так нужно было убедить предков, что их детям и внукам живется хорошо.
Во время застолья нужно снять старую скатерть и постелить новую, желательно белую. На столе должны обязательно быть соль и хлеб все это ведет к благополучию в доме.
Что нельзя делать на Феодора Трихину
- Нельзя стирать постельное белье — к кошмарам, от которых трудно будет избавиться.
- Лучше не рисковать и не трогать воду — считалось, что в этот день просыпается Водяной, который будет зол, если его потревожить.
- Нельзя поливать комнатные цветы — они могут забрать благополучие из дома.
- Нельзя надевать вещи швами наружу — к драке. Если так все-таки вышло, нужно бросить вещь на пол и потоптаться по ней.
- Нельзя допускать, чтобы кошка спала вместе с детьми — она может отобрать у них силы.
- Нельзя ловить рыбу — возможно, народный запрет связан с тем, что примерно в это время многие речные виды рыб мечут икру.
- Нежелательно есть рыбу и морепродукты — к гневу Водяного.
- Нельзя не вспоминать о своих умерших родных и близких — они начнут преследовать в ночных кошмарах.
- Супругам нельзя спать под разными одеялами — к размолвке или разводу.
Народные приметы на 3 мая
- Желтые лучи восходящего солнца — к хорошей погоде.
- Лед с водоемов до сих пор не сошел — к плохому улову у рыбаков.
- Мать-и-мачеха зацвела — к потеплению.
- Комары появились — к потеплению.
- Березовый сок обильно льется — к дождливому лету.
- Синие облака — к теплой, но дождливой погоде.
- Ясная ночь — к заморозкам.
- Синица поет — перед потеплением.
- К этому времени, как правило, появляются трясогузки, а почки на смородине набухают.