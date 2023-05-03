3 мая
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Жизнь

Названы вещи, которые строго запрещено делать на Окликание предков 3 мая

3 мая — народный праздник Окликание предков и церковный день памяти преподобного Феодора Трихины. Altapress.ru рассказывает о приметах, традициях и запретах этого дня.

Хлеб-соль
Хлеб-соль
ССО

Традиции на Окликание предков

В этот день люди выходили на улицы, чтобы оценить погоду по летящим птицам. Пролетающая мимо ворона обычно предвещала беду. А если она сядет на дом — это к трагедии.

Считалось, что в этот день земля открывается, и души умерших могут вылететь на свет божий. В связи с этим обеденный стол накрывали как можно более сытными блюдами. Так нужно было убедить предков, что их детям и внукам живется хорошо.

Во время застолья нужно снять старую скатерть и постелить новую, желательно белую. На столе должны обязательно быть соль и хлеб все это ведет к благополучию в доме.

Цветение. Весна.
Цветение. Весна.
СС0

Что нельзя делать на Феодора Трихину

  • Нельзя стирать постельное белье — к кошмарам, от которых трудно будет избавиться.
  • Лучше не рисковать и не трогать воду — считалось, что в этот день просыпается Водяной, который будет зол, если его потревожить.
  • Нельзя поливать комнатные цветы — они могут забрать благополучие из дома.
  • Нельзя надевать вещи швами наружу — к драке. Если так все-таки вышло, нужно бросить вещь на пол и потоптаться по ней.
  • Нельзя допускать, чтобы кошка спала вместе с детьми — она может отобрать у них силы.
  • Нельзя ловить рыбу — возможно, народный запрет связан с тем, что примерно в это время многие речные виды рыб мечут икру.
  • Нежелательно есть рыбу и морепродукты — к гневу Водяного.
  • Нельзя не вспоминать о своих умерших родных и близких — они начнут преследовать в ночных кошмарах.
  • Супругам нельзя спать под разными одеялами — к размолвке или разводу.
Цветение. Весна.
Цветение. Весна.
СС0

Народные приметы на 3 мая

  • Желтые лучи восходящего солнца — к хорошей погоде.
  • Лед с водоемов до сих пор не сошел — к плохому улову у рыбаков.
  • Мать-и-мачеха зацвела — к потеплению.
  • Комары появились — к потеплению.
  • Березовый сок обильно льется — к дождливому лету.
  • Синие облака — к теплой, но дождливой погоде.
  • Ясная ночь — к заморозкам.
  • Синица поет — перед потеплением.
  • К этому времени, как правило, появляются трясогузки, а почки на смородине набухают.

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