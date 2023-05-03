3 мая — народный праздник Окликание предков и церковный день памяти преподобного Феодора Трихины. Altapress.ru рассказывает о приметах, традициях и запретах этого дня.

Традиции на Окликание предков

В этот день люди выходили на улицы, чтобы оценить погоду по летящим птицам. Пролетающая мимо ворона обычно предвещала беду. А если она сядет на дом — это к трагедии.

Считалось, что в этот день земля открывается, и души умерших могут вылететь на свет божий. В связи с этим обеденный стол накрывали как можно более сытными блюдами. Так нужно было убедить предков, что их детям и внукам живется хорошо.

Во время застолья нужно снять старую скатерть и постелить новую, желательно белую. На столе должны обязательно быть соль и хлеб все это ведет к благополучию в доме.

Цветение. Весна. СС0

Что нельзя делать на Феодора Трихину

Нельзя стирать постельное белье — к кошмарам , от которых трудно будет избавиться.

от которых трудно будет избавиться. Лучше не рисковать и не трогать воду — считалось , что в этот день просыпается Водяной , который будет зол , если его потревожить.

что в этот день просыпается Водяной который будет зол если его потревожить. Нельзя поливать комнатные цветы — они могут забрать благополучие из дома.

Нельзя надевать вещи швами наружу — к драке. Если так все-таки вышло , нужно бросить вещь на пол и потоптаться по ней.

нужно бросить вещь на пол и потоптаться по ней. Нельзя допускать , чтобы кошка спала вместе с детьми — она может отобрать у них силы.

чтобы кошка спала вместе с детьми — она может отобрать у них силы. Нельзя ловить рыбу — возможно , народный запрет связан с тем , что примерно в это время многие речные виды рыб мечут икру.

народный запрет связан с тем что примерно в это время многие речные виды рыб мечут икру. Нежелательно есть рыбу и морепродукты — к гневу Водяного.

Нельзя не вспоминать о своих умерших родных и близких — они начнут преследовать в ночных кошмарах.

Супругам нельзя спать под разными одеялами — к размолвке или разводу.

Цветение. Весна. СС0

Народные приметы на 3 мая

Желтые лучи восходящего солнца — к хорошей погоде.

Лед с водоемов до сих пор не сошел — к плохому улову у рыбаков.

Мать-и-мачеха зацвела — к потеплению.

Комары появились — к потеплению.

Березовый сок обильно льется — к дождливому лету.

Синие облака — к теплой , но дождливой погоде.

но дождливой погоде. Ясная ночь — к заморозкам.

Синица поет — перед потеплением.

К этому времени , как правило , появляются трясогузки , а почки на смородине набухают.

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