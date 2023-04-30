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Жизнь

Новую одежду срочно спрятать в гардероб: что нельзя делать 30 апреля

По народному календарю 30 апреля отмечается день Зосима Пчельника.

Маска. Зеркало
Маска. Зеркало
СС0

В этот день не рекомендовано долго вертеться перед зеркалом — силы потустороннего мира могут через него затащить в свой параллельный мир.

Нельзя надевать новую одежду — считается, что она быстро придет в негодность. Попробуйте хоть один день походить в устаревших фасонах.

Лучше оставаться дома, без дальних дорог.

Переедать тоже не рекомендуется. Впрочем, как говорят современные диетологи, этого делать нельзя в любой день. Лучше соблюдать меру.

И лучше забыть плохой сон, если он приснился. Считается, если поделиться с кем-нибудь увиденным ночью во сне, то именно плохая его часть непременно сбудется.

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