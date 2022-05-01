Народные приметы на День Кузьмы Огородника. Что важно сделать 1 мая

Что можно и запрещено делать в День Кузьмы Огородника
На «Косму» кукушки обычно начинают петь в лесах. Предки говорили: если кукушка закуковала, то пора сеять лен. А коли она кукует на сухом дереве, то жди заморозков. Летает по деревне — будет пожар.
Женщины традиционно сеяли свеклу 1 мая. Мужчинам это запрещали: а то растение зацветет, но плодов не даст. Крестьянки говорили: «Пришел Кузьма — заглянул в погреба, лопату взял — у избы всю землю вскопал».
О погоде русичи на «Косму» судили по одной из примет: теплое начало мая сулит холода в конце месяца. По этому поводу сложилась поговорка: «На Кузьму в рубашке пахать — в шубе сеять».
Рекомендуется 1 мая проводить шумные гулянья. Тогда весь год пройдет в счастье и веселье.
Ни в коем случае в День Кузьмы Огородника играть в азартные игры. Тогда может приключиться крупная неудача.
Народные приметы на День Кузьмы Огородника
- Кукушка поет 1 мая — к теплу.
- Черемуха цветет на «Косму» — значит, скоро похолодает.
- Рябина зацвела 1 мая — тоже к теплу.