2 мая
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Жизнь

Что строго запрещено делать на Матрону Московскую — 2 мая

2 мая — церковный день памяти Матроны Московской и народный праздник Иван Ветхопещерник. Altapress.ru рассказывает о приметах, традициях и запретах этого дня.

Весенние птицы
Весенние птицы
Алтайский биосферный заповедник

Традиции на Ивана Ветхопещерника

В старину существовал ритуал «одевание весны в новину».

Для этого выходили в поле с холстом, раскланивались на все стороны, расстилали холст на земле, сверху помещали пирог и уходили. Весна, которую одели в «новину», должна стать помощником для людей, особенно в деле выращивания растений.

Праздник еще называют Иваном Воином. Святому Иоанну Воину, который жил в IV веке, молятся от бед, врагов, воровства, мошенников, о наказании обидчиков, чтобы назад возвратилась украденная или пропавшая бесследно вещь.

Сегодня стоит покормить бездомных животных или диких птиц — это приведет к богатству.

Первые весенние цветы в Барнауле.
Первые весенние цветы в Барнауле.
Анна Зайкова/altapress.ru.

Что нельзя делать на Матрону Московскую

  • Нельзя ходить в грязной одежде, надевать вещи, которые носились вчера. Нужно надеть новое или постиранное бельё, чистую одежду — в этом случае весна подарит удачу и счастье.
  • Нельзя отказывать в помощи и милостыне — можно самим на месте просящих оказаться.
  • Нельзя ссориться, особенно с родными, друзьями, коллегами, начальством — конфликт окажется серьёзным и затяжным.
  • Нельзя приступать к новым делам (в работе, бизнесе, рукоделии) — ничего не получится.
  • Нельзя отправляться в путешествие, дальние поездки — к неоправданным денежным тратам и неурядицам в пути.
  • Нельзя беременным женщинам давать кому-то в долг — отдать часть своих сил.
  • Нельзя примерять чужую обувь — чужие проблемы станут вашими.
Цветы. Весна.
Цветы. Весна.
СС0

Народные приметы на 2 мая

  • Береза распустилась быстрее ольхи и клена — лето предстоит засушливое.
  • Золотистый закат с отсутствием ветра — к хорошей погоде.
  • Осина зацвела — в лесу сморчки появились.
  • Тёплая погода — в конце месяца будет холодно.
  • Дикие утки вьют гнезда близко к воде — к засушливому лету. Если далеко — к дождливому.
  • Облака плывут по небу быстро — дождя не будет.
  • Вороны стаями летают — к пасмурной погоде.
  • Над головой кукушка пролетела — к счастью.

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