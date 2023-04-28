28 апреля
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Жизнь

Названы вещи, которые нельзя делать в Пудов день. Почему это важная дата для пчеловодов

28 апреля — народный праздник Пудов день и церковный день памяти апостолов от 70-ти Аристарха, Пуда и Трофима. Altapress.ru рассказывает о приметах, традициях и запретах этого дня.

Мед. Пчелы.
Мед. Пчелы.
СС0

Традиции в Пудов день

28 апреля — особенно важный день для пчеловодов. В Пудов день они осматривали пчел, а если весна была ранней и устанавливалось тепло, ульи выставляли на свежий воздух.

Считалось, что 28 апреля распускаются почки рябины и калины. Травники собирали эти почки, чтобы готовить из них разнообразные снадобья и настои.

В этот день молятся об излечении от болезней, в том числе и серьезных и хронических. Также молятся об успехах на работе, о деньгах, финансовом благополучии.

Сегодня нужно сменить постельное белье — к череде добрых событий в жизни.

Мед. Пчелы.
Мед. Пчелы.
СС0

Что нельзя делать в Пудов день

  • Нельзя обижать пчел, охотиться на них — сегодня праздник их и пчеловодов. Если пчела залетела в дом, нельзя ее убивать — нужно постараться выгнать.
  • Нельзя ломать ветки калины и рябины — к зубной боли, проблемам с зубами.
  • Нельзя делиться сокровенными вещами, секретами и тайнами. Даже с самыми близкими людьми — тайны могут навредить вам.
  • Нельзя есть яйца от черной курицы — к проблемам со зрением.
  • Нельзя измерять свой рост и параметры фигуры — к проблемам со здоровьем.
  • Нельзя давать взаймы — долг не смогут вернуть.
Зима. Иней. Рябина.
Зима. Иней. Рябина.
Михаил Хаустов

Народные приметы на 28 апреля

  • Несколько дней дует южный ветер — будет дождь.
  • Днем ясно, а к вечеру тучи сгущаются — к перемене погоды.
  • Красная заря — сильный ветер и дождь.
  • Грачи играют — к солнечной погоде.
  • Пчелы проявляют активность перед восходом солнца — к дождю.
  • Пчелы в ульях сидят весь день или прилетели с лугов и полей раньше обычного — скоро пойдет дождь.
  • Злые пчелы, нападают, жалят — быть засухе.
  • Пчела возле лица кружится — ожидайте хорошие новости.
  • Пчела на руку села — деньги привлекает.
  • Пчела залетела в дом — день окажется удачным.
  • Пчелиный рой залетел во двор — у хозяина будет счастье.
  • Солнце светит сквозь облака — к грозе.
  • Заяц дорогу перебежал — к счастью.
  • Сильный ветер — скоро погода станет спокойной и теплой.

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