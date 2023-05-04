4 мая — народный праздник Проклов день. Altapress.ru рассказывает о приметах, традициях и запретах этого дня.

Традиции на Проклов день

Прокл — распространенное имя на Руси. Также «Прокл» и «проклятье» созвучны — в этот день бытовала традиция проклинать нечистую силу или же прогонять ее.

В этот день произносили заговоры и проводили ритуалы на изгнание бесов. Например, собирались на улице, за околицей, и кричали в западную сторону различные проклятья, приказывали убираться прочь нечистой силе.

Святому Проклу молятся об избавлении от бесов — из людей, из дома, чтобы близко не могли приблизиться к человеку, животным и дому.

Главным защитником дома от происков злых сил считается Домовой. В старину, чтобы он охранял жилье от чертей, ведьм и колдунов, ему ставили угощения за печкой или в укромном месте на кухне.

Река , вода , озеро , река в горах , озеро в лесу , водопад. unsplash.com.

Что нельзя делать на Проклов день

Нельзя идти в лес , поля , незнакомые и безлюдные места — можно встретиться с нечистью , которая навредит или запутает.

поля незнакомые и безлюдные места — можно встретиться с нечистью которая навредит или запутает. Нельзя вредить растениям — топтать траву , рвать ее , ломать ветки — духи природы могут отомстить.

рвать ее ломать ветки — духи природы могут отомстить. Если постельное красного цвета или с красными элементами , сегодня его лучше сменить — иначе появятся проблемы со сном или же разлад в супружеской жизни. Также не рекомендуется надевать одежду красного цвета.

сегодня его лучше сменить — иначе появятся проблемы со сном или же разлад в супружеской жизни. Также не рекомендуется надевать одежду красного цвета. Нельзя оставлять открытыми окна и двери — бесы могут залететь , испортят или подменят еду , после которой начнутся проблемы.

испортят или подменят еду после которой начнутся проблемы. Младенцев нельзя оставлять одних — нечисть может напугать , так что ребенок будет много плакать и плохо спать.

так что ребенок будет много плакать и плохо спать. Не стоит ходить в гости , брать угощения , есть то , что предлагает другой человек — можно забрать чужие проблемы.

Река , вода , озеро , река в горах , озеро в лесу. unsplash.com.

Народные приметы на Проклов день

Черемуха зацвела — к засушливому лету.

Звезды ночью сильно мерцают — к грозе днем.

Много щавеля появилось — к теплой снежной зиме.

Зацвела ольха или береза — в лесу появились сморчки и строчки.

Береза опушилась раньше клена — к сухому лету.

Если в этот день что-то потерять , в ближайшем будущем можно обрести еще больше.

Источник.