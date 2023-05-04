Традиции на Проклов день
Прокл — распространенное имя на Руси. Также «Прокл» и «проклятье» созвучны — в этот день бытовала традиция проклинать нечистую силу или же прогонять ее.
В этот день произносили заговоры и проводили ритуалы на изгнание бесов. Например, собирались на улице, за околицей, и кричали в западную сторону различные проклятья, приказывали убираться прочь нечистой силе.
Святому Проклу молятся об избавлении от бесов — из людей, из дома, чтобы близко не могли приблизиться к человеку, животным и дому.
Главным защитником дома от происков злых сил считается Домовой. В старину, чтобы он охранял жилье от чертей, ведьм и колдунов, ему ставили угощения за печкой или в укромном месте на кухне.
Что нельзя делать на Проклов день
- Нельзя идти в лес, поля, незнакомые и безлюдные места — можно встретиться с нечистью, которая навредит или запутает.
- Нельзя вредить растениям — топтать траву, рвать ее, ломать ветки — духи природы могут отомстить.
- Если постельное красного цвета или с красными элементами, сегодня его лучше сменить — иначе появятся проблемы со сном или же разлад в супружеской жизни. Также не рекомендуется надевать одежду красного цвета.
- Нельзя оставлять открытыми окна и двери — бесы могут залететь, испортят или подменят еду, после которой начнутся проблемы.
- Младенцев нельзя оставлять одних — нечисть может напугать, так что ребенок будет много плакать и плохо спать.
- Не стоит ходить в гости, брать угощения, есть то, что предлагает другой человек — можно забрать чужие проблемы.
Народные приметы на Проклов день
- Черемуха зацвела — к засушливому лету.
- Звезды ночью сильно мерцают — к грозе днем.
- Много щавеля появилось — к теплой снежной зиме.
- Зацвела ольха или береза — в лесу появились сморчки и строчки.
- Береза опушилась раньше клена — к сухому лету.
- Если в этот день что-то потерять, в ближайшем будущем можно обрести еще больше.