15 мая
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Жизнь

Народные приметы на Бориса и Глеба Сеятелей. Что запрещено делать 15 мая

15 мая - народный праздник Борис и Глеб Сеятели и церковный Перенесение мощей благоверных князей Бориса и Глеба. Altapress.ru рассказывает о приметах, традициях и запретах этого дня.

Деньги.
Деньги.
Фото из открытых источников.

Традиции в праздник Бориса и Глеба Сеятелей

День Бориса и Глеба праздновали купцы, люди, которые занимались торговлей. Судя по всему, это произошло от схожести имени Борис и слова «барыш», которое означает прибыль или материальную выгоду.

В старину считалось, что если отпраздновать данный праздник, то весь год будут хорошие продажи. Также благоприятной приметой для торговли на целый год считалась очень выгодная продажа какого-либо товара. По этой причине в старину устраивали ярмарки.

Принято делиться — пригласить гостей, помочь нуждающимся. Такая примета сулит достаток в течение года.

Также Борису и Глебу молились об удаче в полевых работах, о хорошем урожае, здоровье для людей и скотины.

Зарплата. Кошелек.
Зарплата. Кошелек.
CC0

Что нельзя делать 15 мая

  • После заката солнца нельзя пересчитывать деньги — к нищете. А вот пересчитать деньги до восхода солнца — хорошая примета, к прибыли и приумножению благосостояния.
  • Нельзя тратить все деньги. Плохая примета, если к вечеру после трат их не осталось — к финансовым проблемам.
  • В кошелек с деньгами или в тот карман (отделение сумочки), где лежат деньги или банковская карта, нельзя класть кассовые чеки — к лишним и ненужным расходам.
  • Если вам неожиданно пришли деньги, не стоит тратить их только на себя или оставлять только себе, нужно поделиться, сделать подарок, помочь нуждающимся.
  • Кошелек нельзя носить пустым, только с деньгами или карточками, на которых есть средства, иначе пустой кошелёк привлечёт длительное безденежье.
Отдых. Сон. Кошка
Отдых. Сон. Кошка
СС0

Народные приметы 15 мая

  • Соловьи поют — в ближайшее время наступит летняя погода.
  • Соловей ночью поет — завтра будет солнечно.
  • Соловья услышать раньше, чем кукушку — год окажется счастливым.
  • Сильный западный ветер, а вечером становится пасмурно — завтра будет хорошая погода.
  • Кошка на улице спит — к теплой погоде.
  • Днем появились облака, но к вечеру исчезли — погода предстоит ясная.
  • Небо на восходе ясное — к дождливому лету.
  • Черемуха зацвела — к похолоданию.
  • Солнце на закате ясное, без облаков — лето будет засушливое.
  • Увидеть зайца или кролика — к хорошим новостям.
  • Ворона каркает возле дома — к неприятностям.
  • Ветреный и холодный день — к прохладному лету.
  • Собаки воют — будут дуть холодные ветра.

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