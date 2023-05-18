Традиции на Арину Капустницу
У праздника на самом деле два названия - Арина Капустница и Арина Рассадница.
18 мая православная церковь чтит память великомученицы Ирина Македонской. Ей молятся об исцелении болезней.
Капустницей или Рассадницей день назвали потому, что на грядки высаживали рассаду капусты, а также огурцов.
В старину считали, что рассаду капусты на грядки должна высаживать только женщина и только в одиночестве, иначе посадки могут сглазить.
По краям грядки или огорода сажали крапиву, поскольку полагали, что она отгоняет злые силы.
Что нельзя делать 18 мая
- Нельзя сплетничать, разводить слухи, лгать о других людях - к проблемам с зубами и простуде на губе.
- Нельзя оставлять грязную посуду на столе, особенно на ночь - в дом может проникнуть нечистая сила и разрушить семейный лад.
- Не стоит после захода солнца выходить на улицу - считалось, что нечисть в эту ночь не спит и бродит по округе, выискивая, к чему прицепиться и навредить.
- Запрещено жаловаться на жизнь, судьбу, проблемы - положение только ухудшится.
- Нельзя переступать или перепрыгивать через поваленные деревья, которые находятся возле поля, сада, огорода. Эти деревья защищают посевы от нечисти. А перешагнув - можно вместе с собой переправить злые силы.
- Нельзя есть капусту и огурцы — они плохо уродятся.
Народные приметы 18 мая
- Облака движутся с южной стороны в северную — к дождю.
- Гуси умываются в воде — будет тепло.
- Монотонный моросящий дождь — непогода затянется.
- Ненастная погода — к урожаю хлеба.
- Кошка ест траву — будет дождь.
- После полива вода быстро впиталась в землю — к засушливому лету. А если остались лужицы — лето будет мокрым.
- Птицы не поют — к испортившейся в скором времени погоде.
- Молния сверкнула — будет хороший урожай капусты.
- Черемуха зацвела — будет холодно.