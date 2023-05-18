18 мая - народный праздник Арина Капустница и церковное празднование иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша». Altapress.ru рассказывает о приметах, традициях и запретах этого дня.

Традиции на Арину Капустницу

У праздника на самом деле два названия - Арина Капустница и Арина Рассадница.

18 мая православная церковь чтит память великомученицы Ирина Македонской. Ей молятся об исцелении болезней.

Капустницей или Рассадницей день назвали потому, что на грядки высаживали рассаду капусты, а также огурцов.

В старину считали, что рассаду капусты на грядки должна высаживать только женщина и только в одиночестве, иначе посадки могут сглазить.

По краям грядки или огорода сажали крапиву, поскольку полагали, что она отгоняет злые силы.

Крапива СС0

Что нельзя делать 18 мая

Нельзя сплетничать, разводить слухи, лгать о других людях - к проблемам с зубами и простуде на губе.

Нельзя оставлять грязную посуду на столе, особенно на ночь - в дом может проникнуть нечистая сила и разрушить семейный лад.

Не стоит после захода солнца выходить на улицу - считалось, что нечисть в эту ночь не спит и бродит по округе, выискивая, к чему прицепиться и навредить.

Запрещено жаловаться на жизнь, судьбу, проблемы - положение только ухудшится.

Нельзя переступать или перепрыгивать через поваленные деревья, которые находятся возле поля, сада, огорода. Эти деревья защищают посевы от нечисти. А перешагнув - можно вместе с собой переправить злые силы.

Нельзя есть капусту и огурцы — они плохо уродятся.

Горные гуси на Алтае. Алексей Эбель vk.com/ornitoexur

Народные приметы 18 мая

Облака движутся с южной стороны в северную — к дождю.

Гуси умываются в воде — будет тепло.

Монотонный моросящий дождь — непогода затянется.

Ненастная погода — к урожаю хлеба.

Кошка ест траву — будет дождь.

После полива вода быстро впиталась в землю — к засушливому лету. А если остались лужицы — лето будет мокрым.

Птицы не поют — к испортившейся в скором времени погоде.

Молния сверкнула — будет хороший урожай капусты.

Черемуха зацвела — будет холодно.

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